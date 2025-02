Tornerà in onda questa sera, come di consueto ogni mercoledì, la diretta settimanale di Chi l’ha visto con le anticipazioni diffuse nelle ultime ore che lasciano intendere una ricca serie di approfondimenti sui principali casi di cronaca irrisolti, accompagnati dai classici ed immancabili appelli telefonici sugli scomparsi raccolti dalla conduttrice (nonché volto storico del programma) Federica Sciarelli: come sempre per vedere la diretta di Chi l’ha visto occorrerà attendere la prima serata sulla terza emittente del servizio pubblico; mentre le anticipazioni restano solamente una minima parte dei tanti servizi confezionati per la diretta serale.

Prima di arrivarci – però – vale la pena fare un passetto indietro per ricordare che la diretta di Chi l’ha visto di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, inizierà alle ore 21:20 su Rai 3 durando – grosso modo – fino a mezzanotte; mentre per chiunque fosse impossibilitato ad utilizzare un televisore potrà anche seguire il programma grazie alla piattaforma streaming RaiPlay (disponibile sul web, ma anche come applicazione per gli smartphone e le smart tv) che dopo la diretta renderà disponibile anche la replica integrale del programma.

Tutte le anticipazioni sulla diretta di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, di Chi l’ha visto: da Mara Favro a Pierina Pagenelli, passando per Andrea Prospero

Venendo al punto di questo articolo, secondo le anticipazioni la diretta di oggi di Chi l’ha visto si aprirà con l’ormai eterno mistero di Mara Favro: la cameriera di Susa – infatti – è scomparsa nel nulla ormai lo scorso 8 marzo lasciando come unica traccia la sua presenza all’interno del ristorante di Chiomonte nel quale lavorava e il cellulare agganciato ad una cella poco distante dal depuratore di Gravere; mentre l’ultima novità – che il fratello Fabrizio commenterà nello studio di Sciarelli – è che proprio nei pressi dell’impianto di depurazione sono state recentemente trovate delle ossa, un paio di occhiali e un reggiseno sportivo ormai logoro che potrebbero ricondurre alla 51enne.

Dopo il caso Favro, la trasmissione Chi l’ha visto tornerà in quel di Rimini per occuparsi del caso – anche questo ormai eterno – di Pierina Paganelli, la 78enne trovata morta lo scorso ottobre nei sotterranei del condominio di via del Ciclamino nel quale abitava: le indagini stanno puntando tutto sulla figura di Louis Dassilva – e recentemente anche sulla moglie Valeria Bartolucci -, ma la redazione del programma di Rai 3 si soffermerà soprattutto su quegli oggetti trovati sulla scena del crimine non repertati e sulle chiavi che Pierina Paganelli stringeva tra le mani al momento della morte, attualmente sottoposte ad analisi.

Infine, a chiudere le anticipazioni sulla diretta di Chi l’ha visto troviamo il caso del 19enne Andrea Prospero morto a Perugia in condizioni ancora da chiarire: il ragazzo è stato trovato nella stanza di un B&B poco distante dal suo appartamento in affitto, morto per overdose da farmaci; ma assieme a lui c’erano anche numerose sim, cinque differenti cellulari, una chiavetta USB criptata e un computer, mentre alcune tracce che parlano di lui sono state trovate anche su Telegram e – rivelerà Sciarelli questa sera – addirittura sul dark web, avvalorando l’ipotesi che sia finito in una complessa rete di traffici illeciti.