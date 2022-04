Chi l’ha visto, anticipazioni puntata 13 aprile/ Casi Andreea Rabciuc e Carlo La Duca

Chi l’ha visto, le anticipazioni del 13 aprile 2022

Una puntata ricca di servizi e casi, quella di oggi, mercoledì 13 aprile 2022 all’insegna della trasmissione Chi l’ha visto. Il programma condotto da Federica Sciarelli, andrà in onda come sempre sulla terza rete di casa Rai a partire dalle ore 21.20 circa, in diretta. Al centro, i casi di cronaca nera e di misteriose scomparse alle quali la padrona di casa, con l’aiuto dei telespettatori, cercherà di fornire dei dettagli utili al ritrovamento.

Tra i casi al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto, la misteriosa scomparsa di Andreea Alice Rabciuc, la 27enne campionessa di tiro a segno della quale si sono perse le tracce lo scorso 12 marzo. E’ ormai trascorso un mese esatto da quando della ragazza residente a Maiolati Spontini, in provincia di Ancona non si hanno più notizie, dopo essere andata ad una festa. “Non so cosa le sia successo e ho paura di saperlo”, avrebbe confidato alla trasmissione di Rai 3 l’ex fidanzato. Scopriremo nel corso della serata quali sono gli ultimi aggiornamenti sul caso.

Il caso di Carlo La Duca tra i gialli di Chi l’ha visto

La nuova puntata all’insegna di Chi l’ha visto vedrà accendere i riflettori anche sui tre casi di donne rinvenute senza vita nel Po e nel fiume Tiepido. Un corpo nudo, decapitato e privo di parte degli arti, era stato rinvenuto nei giorni scorsi, in un borsone lungo l’argine del fiume Po. La donna in questione, di carnagione bianca, sarebbe morta almeno due settimane prima del ritrovamento. Un altro macabro rinvenimento, nel medesimo periodo era avvenuto sull’argine del fiume Tiepido, nel territorio di Maranello (Modena), dove un uomo aveva trovato un sacco di cellophane con all’interno delle ossa, tra cui un teschio. La trasmissione di Rai3 cercherà di far luce sull’identità delle vittime con l’aiuto dei telespettatori.

Nel corso della serata sarà dedicato ampio spazio anche al caso di Carlo La Duca, già al centro di Chi l’ha visto nei precedenti appuntamenti. La procura di Palermo è convinta che dietro la sua scomparsa ci sia un drammatico omicidio eseguito dalla moglie Luana e dal suo migliore amico Pietro. Durante la puntata, infine, non mancheranno gli appelli in diretta e le richieste di aiuto da parte di persone in evidente stato di difficoltà.

Chi l’ha visto in diretta tv e streaming

Come da tradizione vi ricordiamo che la puntata di oggi 13 aprile di Chi l’ha visto potrà essere seguita non solo in diretta su Rai3 ma anche in live streaming attraverso le piattaforme – sito web e app ufficiale – di RaiPlay. Dalle stesse sarà possibile in un secondo momento recuperare la replica in streaming della trasmissione, disponibile per sette giorni.

