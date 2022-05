Chi l’ha visto, anticipazioni puntata 25 maggio/ Casi: Agata Scuto, Domenico Manzo e…

Chi l’ha visto, le anticipazioni del 25 maggio 2022

Nella prima serata di oggi, mercoledì 25 maggio 2022, torna puntuale a partire dalle ore 21.20 circa la nuova puntata di Chi l’ha visto, trasmissione condotta su Rai3 da Federica Sciarelli. Come da tradizione, il programma si occupa dei misteriosi casi di scomparsa, raccogliendo testimonianze, appelli e richieste di aiuto. Questa sera, secondo le anticipazioni sulla nuova puntata, i riflettori saranno accesi su tre gialli in particolare.

Massimo Torregrossa, ex prete scomparso/ Tre anni di silenzi: crisi matrimoniale e…

Si partirà da quello di Agata Scuto, 22enne di Acireale scomparsa dieci anni fa e per il cui omicidio e occultamento di cadavere risulta indagato Rosario Palermo, ex compagno della madre della giovane. Adesso ci sarebbero altri tre indagati per favoreggiamento. Qualcuno ha davvero coperto l’uomo? E soprattutto, perché mai l’avrebbe dovuta uccidere? Per la procura l’omicidio sarebbe scaturito per nascondere la presunta gravidanza di Agata. Si sospetta che la giovane fosse incinta proprio di lui.

Agata Scuto: chi aiutò Rosario Palermo?/ Il suo cadavere potrebbe essere a Siracusa

I casi di Chi l’ha visto: Domenico Manzo e Massimo Torregrossa

Altri due gialli saranno al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto di oggi, 25 maggio 2022. Si tratta di quello di Domenico Manzo, l’uomo scomparso nel 2021 e per il quale risulta ora indagata la sua giovane figlia oltre che una sua amica. Romina, figlia dell’uomo, ha sempre voluto metterci la faccia ribadendo a gran voce la sua totale innocenza rispetto alle accuse che le sono state mosse ed in merito anche le sue zie sono intervenute difendendola a spada tratta. Proprio alla trasmissione della terza rete Rai nelle passate settimane aveva tuonato: “Chi mi ha messo in mezzo la pagherà!”.

Cadavere senza nome in Val di Fiemme: si è lasciato morire?/ Scritta choc “Crematemi”

C’è poi un altro giallo che sarà affrontato nel corso della serata ed è quello di Massimo Torregrossa, ex prete scomparso nel nulla. L’uomo, dopo essersi innamorato di una donna decise di lasciare il sacerdozio e sposarsi. Adesso però sarebbe coinvolto in un giallo dal momento che di lui si sarebbero perse le tracce: nessuno sa dove sia.

Chi l’ha visto in diretta tv e streaming

L’appuntamento odierno con la trasmissione Chi l’ha visto sarà visibile come sempre in diretta su Rai3, condotto da Federica Sciarelli che ci guiderà caso dopo caso con i suoi commenti e gli ospiti in studio ed in collegamento. In contemporanea alla diretta tv, la trasmissione potrà essere seguita anche in live streaming attraverso le piattaforme web ed app di RaiPlay.

Basterà collegarsi da pc o anche in mobilità tramite smartphone e tablet per godere della visione in diretta con Chi l’ha visto ed i casi di scomparsa più clamorosi. Da domani e per i prossimi sette giorni, la puntata sarà visionabile in replica streaming attraverso le stesse piattaforme.











© RIPRODUZIONE RISERVATA