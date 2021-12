Chi l’ha visto?, caso Avigliano e Nada Cella/ Anticipazioni e casi oggi 15 dicembre

Chi l’ha visto?, nuova puntata di oggi 15 dicembre

Nella prima serata di oggi, mercoledì 15 dicembre, andrà in onda su Raitre un nuovo appuntamento all’insegna della trasmissione di approfondimento giornalistico, Chi l’ha visto, che vede al timone da svariate edizioni la giornalista Federica Sciarelli. La nuova puntata andrà in onda a partire dalle ore 21.25 circa e come da tradizione vedrà la presenza di casi di scomparsa celebri e meno celebri, omicidi irrisolti e casi di attualità scottanti.

Caso Potenzoni/ Federica Sciarelli: "Non doveva andare in metro, catena di errori"

Nel corso della serata odierna si tornerà a parlare del caso di Avigliano relativo al sequestro di un 59enne da parte di una coppia che lo avrebbe rinchiuso in una cantina e liberato solo dopo essersi appropriata della pensione. Stefania, la donna accusata con il marito di aver rapito un pensionato, parlerà alla trasmissione Chi l’ha visto svelando la sua versione dei fatti: “Non l’ho segregato, è venuto da noi volontariamente”, avrebbe dichiarato.

Federica Sciarelli legge messaggio con parolacce in tv "Ceppo di ca*zo"/ Video virale

Tutti i casi della serata: riflettori accesi sul caso Nada Cella

Come da tradizione, la trasmissione Chi l’ha visto torna ad occuparsi di alcuni fatti di stretta attualità. Nel dettaglio, Federica Sciarelli tenterà di far luce su una situazione che riguarda un numero sempre maggiore di persone. Ci saranno le testimonianze drammatiche di alcuni familiari che non riescono ad entrare al Pronto Soccorso con i propri parenti malati di Alzheimer per assisterli.

Ed ancora, la puntata di stasera 15 dicembre riaccende i riflettori sul caso Nada Cella: una testimone avrebbe riconosciuto in un video dei carabinieri la donna con la mano sporca di sangue. Il caso, a distanza di un quarto di secolo, sarà davvero giunto ad una svolta? Immancabili, infine, i numerosi appelli di gente scomparsa con le richieste di aiuto dei familiari e le segnalazioni di persone in difficoltà alle quali Federica Sciarelli e l’intera squadra di Chi l’ha visto tenterà di dare una mano. La nuova puntata della trasmissione, oltre ad essere vista in diretta su Raitre potrà essere seguita anche in live streaming collegandosi alla piattaforma ed all’app di RaiPlay. Dalle medesima piattaforme sarà poi possibile recuperare, dalla sezione “on demand”, la replica della puntata in programma per oggi 15 dicembre.

Scherzi telefonici a Federica Sciarelli/ "Michele Caruso deve andare a farsi curare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA