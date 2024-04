Chi l’ha visto?/ I casi di Antonella di Massa e Valeria Pandolfo: le anticipazioni del 3 aprile 2024

DI COSA PARLERÀ STASERA FEDERICA SCIARELLI? ECCO ALCUNE ANTICIPAZIONI DI “CHI L’HA VISTO?” DI OGGI

Le anticipazioni di “Chi l’ha visto?” rivelano che nella puntata di mercoledì 3 aprile 2024, che andrà in onda a partire dalle 21.20 su Rai 3 e sulla piattaforma RaiPlay, Federica Sciarelli parlerà dei casi di Antonella Di Massa e Valeria Pandolfo. I decessi delle due donne sono ancora avvolti dal mistero. È per questo motivo che nel corso del programma interverranno i loro familiari, i quali stanno continuando a lottare per avere giustizia.

Antonella di Massa scomparsa a Ischia e trovata morta/ La sorella: "Mi sembra un’altra quella che raccontate”

Non mancheranno inoltre gli appelli delle famiglie degli scomparsi, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone potenzialmente in pericolo, in Italia e in alcuni casi anche all’estero. L’obiettivo della trasmissione è sempre quello di dare voce a chi ha bisogno, promuovendo la solidarietà. La speranza è che gli appelli possano essere utili a risolvere i tanti problemi presi in considerazione dalla redazione.

Edoardo Galli ritrovato a Milano/ I genitori: “Ce lo sentivamo ieri sera che l'avremmo riabbracciato”

“CHI L’HA VISTO?”, IL CASO DI ANTONELLA DI MASSA: COSA È SUCCESSO NELLE ORE PRIMA DELLA MORTE?

A parlare per la prima volta della morte di Antonella Di Massa a “Chi l’ha visto?” sarà la sorella Mariella, che non comprende cosa possa essere accaduto alla donna. La cinquantunenne di Casamicciola, in provincia di Ischia, è stata ritrovata priva di vita dopo undici giorni di ricerche, in un frutteto a Succhivo. Si era allontanata dalla sua abitazione in macchina lo scorso 17 febbraio, poi l’auto era stata rinvenuta in un parcheggio. Le telecamere di sorveglianza della zona l’hanno ripresa con un pesante giubboni nero e una busta di plastica in mano, con dentro una bottiglia antigelo acquistata poco prima. Le temperature però in quel periodo erano abbastanza alte.

Edoardo Galli scomparso da Colico, ripreso in un video alla Stazione centrale di Milano/ "Non era solo"

È in virtù di questi elementi che non è stato ancora capito cosa abbia fatto la donna nelle ore antecedenti la morte. I familiari non credono all’ipotesi di un suicidio. “Mi sembra un’altra Antonella quella che mi state raccontando”, ha affermato la sorella Mariella nel corso della trasmissione di Federica Sciarelli.

IL CASO DI VALERIA PANDOLFO: INTERVIENE LA MAMMA MIRELLA A “CHI L’HA VISTO?”

Il caso di Valeria Pandolfo invece sarà trattato stasera a “Chi l’ha visto?” insieme alla mamma Mirella, che si oppone alla richiesta di archiviazione della Procura. La quarantenne di Siracusa è morta nel maggio del 2021 in provincia di Caserta, dove si era trasferita da poco per andare a vivere con il fidanzato Marcus. La famiglia ha dei dubbi nei confronti di quest’ultimo. I due si erano conosciuti online e lui l’aveva allontana dai suoi affetti, forse approfittando della fragilità di lei.

Il sospetto è che la donna sia stata plagiata, soprattuto in virtù dello spasmodico uso dei social network che la coppia faceva. I momenti condivisi sul web infatti erano numerosi. Lei era poi anche divenuta vittima di cyberbullismo da parte di una certa Jessica Lanzone, che potrebbe essere stato proprio Marcus sotto falsa identità. La mamma Mirella a quel punto aveva presentato denuncia alle autorità, definendolo “pericoloso”. Non è bastato però a evitare il decesso in circostanze misteriose nella sua casa. A chiamare i soccorsi è stato proprio il compagno, dopo avere mostrato in diretta in un gruppo su Whatsapp il cadavere. Il volto e le braccia erano piene di lividi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA