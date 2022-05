Chi l’ha visto, puntata 11 maggio/ Diretta e casi: Andreea Rabciuc, Anna ritrovata e…

Chi l’ha visto, le anticipazioni del 11 maggio 2022

Torna l’appuntamento con la trasmissione Chi l’ha visto, condotta da Federica Sciarelli nella prima serata di oggi, mercoledì 11 maggio 2022, su Rai3, a partire dalle ore 21.20 circa. Il programma come da tradizione si occuperà di misteriosi casi di scomparsa e gialli tutti da ricostruire, con l’aiuto del pubblico da casa da sempre indispensabile nella soluzione di alcune emblematiche vicende. Proprio questa sera ci sarà un esempio importante sotto questo punto di vista. Ma quali saranno i principali casi della nuova puntata odierna?

Si partirà anche questa sera dal giallo relativo alla scomparsa di Andreea Rabciuc, ad oltre due mesi dall’ultima volta in cui è stata vista, dopo una festa in un casolare con il fidanzato Simone Gresti ed alcuni loro conoscenti. L’uomo, 43 anni, è l’unico indagato per sequestro di persona. Questa sera, in particolare, Chi l’ha visto tenterà di ricostruire il percorso compiuto di Andreea dopo la festa cercando di capire quanto possa essere fattibile l’ipotesi del fidanzato secondo la quale potrebbe essere stata caricata in auto da qualcuno. Simone Gresti tornerà in studio con il suo avvocato Emanuele Giuliani e il consulente Andrea Ariola.

I casi di Chi l’ha visto: il ritrovamento di Anna e non solo

Ci sarà poi un altro misterioso caso al centro della puntata di oggi 11 maggio di Chi l’ha visto e riguarda la scomparsa di una donna la quale avrebbe riferito alla nipote: “Mi sposo, sono felice”. Da quel momento però di lei si sarebbero perse le tracce. La trasmissione di Rai3 ha provato a mettersi sulle tracce del misterioso presunto sposo per tentare di saperne di più.

Ed ancora, un caso questa volta positivo, come si legge sul profilo social della trasmissione: “Il ritrovamento di Anna grazie agli spettatori e un’altra bella sorpresa”. Il riferimento è all’aiuto cuoco 46enne Anna Agnieszka Sobczuc, scomparsa dalla Valle d’Aosta, la cui sparizione era stata denunciata – ai carabinieri ed in tv – dal compagno Giorgio. Quest’ultimo è anche colui che diversi anni fa si era rivolto alla stessa trasmissione di Rai3 per ritrovare i genitori naturali e oggi qualcosa sembra essersi smosso.

Chi l’ha visto in diretta tv e streaming

Manca poco alla nuova puntata del programma Chi l’ha visto che come da tradizione potrà essere seguito in diretta tv e streaming a partire dalle ore 21.20 di oggi 11 maggio 2022: scopriamo in che modo. Basterà sintonizzarsi sulla terza rete Rai per seguire la diretta televisiva della trasmissione di Federica Sciarelli, con i vari casi al centro della serata. Attraverso le piattaforme targate RaiPlay, da sito web o da app ufficiale e gratuita sarà inoltre possibile vedere la puntata anche in live streaming.

Dopo poche ore dalla messa in onda della puntata di oggi sarà poi possibile, eventualmente, recuperare l’appuntamento integrale in replica streaming attraverso le medesime piattaforme, ricordando però che resterà disponibile per la visione solo per i 7 giorni successivi, come indicato espressamente.

