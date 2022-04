Chi l’ha visto, puntata 27 aprile/ Diretta e casi: Andreea Rabciuc e Renato Ronzoni

Chi l’ha visto, le anticipazioni del 27 aprile 2022

Torna questa sera l’appuntamento con la trasmissione del mercoledì di Rai3, Chi l’ha visto, in onda come sempre a partire dalle ore 21.20 circa. Federica Sciarelli, padrona di casa, ci condurrà nella nuova puntata ricca come sempre di casi di cronaca, emergenze e segnalazioni. Tra i casi al centro della serata, si tornerà a parlare di Andreea Rabciuc, la 27enne misteriosamente scomparsa dal 12 marzo scorso da Jesi, in provincia di Ancona.

La campionessa di tiro con l’arco si è davvero allontanata volontariamente o qualcuno le ha potuto fare del male? Se lo chiederà anche la trasmissione Chi l’ha visto che nella prima serata odierna, stando alle anticipazioni, proporrà al suo pubblico una serie di interviste, segnalazioni, documenti inediti ed ospiti in studio. Dopo le ricerche col luminol, le indagini proseguono senza sosta ed al vaglio ci sarebbero proprio i dispositivi sequestrati ed i messaggi cancellati: è stata la 27enne o il fidanzato nelle cui mani era finito il cellulare di Andreea?

Il caso di Renato Ronzoni al centro di Chi l’ha visto

Nel corso della puntata di oggi 27 aprile all’insegna della trasmissione condotta da Federica Sciarelli, Chi l’ha visto, ci sarà spazio anche per la scomparsa di Renato Ronzoni. L’uomo, sparito da La Spezia l’11 aprile scorso, ancora oggi non avrebbe dato alcuna notizia di sé: che fine ha fatto? Renato ha 67 anni ed a denunciare la sua scomparsa sarebbe stata l’avvocatessa Federica Giorgi, sua amministratrice di sostegno. Il timore è che possa essere stato prelevato con la forza dalla sua abitazione da parte della moglie e di un suo conoscente, come emerso dalle testimonianze di un vicino di casa che dallo spioncino avrebbe assistito alla terribile scena.

Nel corso dell’appuntamento odierno con Chi l’ha visto non mancheranno poi come da tradizione gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni da parte di persone in difficoltà. Ricordiamo infine che il programma potrà essere seguito non solo in diretta tv sulla terza rete Rai ma anche in live streaming tramite le piattaforme ufficiali RaiPlay, web e app ufficiale, attraverso le quali poter eventualmente recuperare anche la replica dell’intera puntata.











