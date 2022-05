Chi l’ha visto, puntata 4 maggio/ Diretta e casi: Andreea Rabciuc, Renato Ronzoni e…

Chi l’ha visto, le anticipazioni del 4 maggio 2022

Prima serata di Rai3 in compagnia della trasmissione Chi l’ha visto, in onda oggi, mercoledì 4 maggio a partire dalle ore 21.20 circa. Il programma di approfondimento giornalistico dedicato ai casi di scomparsa ed ai misteri della cronaca nera nazionale e non solo, vedrà come sempre alla conduzione la padrona di casa Federica Sciarelli. Tanti i casi al centro del nuovo appuntamento televisivo in diretta, a partire dall’inchiesta di cui si occupa da tempo il programma e basata sul caso di Andreea Rabciuc.

La giovane 27enne, campionessa di tiro a segno, è scomparsa da Jesi (Ancona) il 12 marzo scorso. Dopo quasi due mesi di silenzio ancora non si riesce a capire che fine abbia fatto. Il caso della “ragazza dai capelli turchesi”, come è stata ribattezzata, continua però a far discutere per via di una serie di lati oscuri. E’ possibile che la verità sulla scomparsa di Andreea sia proprio nei messaggi inviati e cancellati la sera della festa nella roulotte? Per il fidanzato Simone Gresti, unico indagato per sequestro di persona, la ragazza andrebbe cercata sul web e non nel casolare. Ma cosa significa questa sua affermazione?

I casi di Renato Ronzoni e di Anna al centro di Chi l’ha visto

Nel corso della puntata di oggi 4 maggio all’insegna di Chi l’ha visto, ci sarà spazio anche per altri casi clamorosi di scomparsa. Il primo, di cui il programma di Federica Sciarelli si sta occupando da qualche settimana, è quello del 67enne di La Spezia, Renato Ronzoni. L’uomo si sospetta possa essere stato portato via con la forza, ma da chi? E qual è il ruolo della donna, sua presunta moglie, nella sua sparizione? Il programma di Rai3 intanto, sarebbe entrato in possesso del testamento di Renato che apre ad un ulteriore quesito: a chi avrebbe lasciato tutti i suoi averi?

Infine, riflettori accesi su un altro giallo, quello della scomparsa di Anna Agnieszka Sobczuc, aiuto cuoco 46enne di origini polacche residente a Brescia ma scomparsa misteriosamente da Valtournenche, in Valle D’Aosta, dove lavorava con il compagno Giorgio in un locale. Proprio l’uomo ne aveva denunciato la scomparsa. La donna mancherebbe dal 18 aprile scorso. Lo stesso compagno, che in passato si era rivolto a Chi l’ha visto per ritrovare i genitori naturali, oggi cerca la compagna sparita nel nulla.

Chi l’ha visto in diretta tv e streaming

La trasmissione Chi l’ha visto potrà essere seguita in diretta tv e streaming a partire dalle ore 21.20 di oggi 4 maggio: in che modo? Sintonizzandosi sulla terza rete Rai, sarà possibile seguire la diretta televisiva della trasmissione di Federica Sciarelli, mentre grazie alle piattaforme RaiPlay, da sito web o da app ufficiale e gratuita sarà possibile vedere l’appuntamento odierno anche in live streaming.

A poche ore di distanza dalla messa in onda della puntata di oggi sarà poi possibile, eventualmente, recuperare l’appuntamento integrale in replica streaming sempre attraverso le medesime piattaforme previa iscrizione gratuita via mail o social.











