Chi m’ha visto, Rai 1/ Una serie di grandi attori per una commedia che convince

Chi m’ha visto, film diretto da Alessandro Pondi

Chi m’ha visto vain onda su Rai 1 per la prima serata di oggi, 29 agosto 2021, a partire dalle 21.25. La regia è di Alessandro Pondi che ha guidato Giuseppe Fiorello, (uno dei protagonisti) in altri film quali – Il mondo sulle spalle e L’oro di Scampia -. La pellicola è del 2017, distribuita da 01 Distribution e prodotta da Rai Cinema Iblafilm R.O.S.A. Production Rodeo Drive. Nel cast troviamo Pierfrancesco Favino, nel 2020 ha vinto al Festival di Venezia il Premio Coppi Volpi per la migliore interpretazione maschile per – Padre Nostro -.

Ha ricevuto 3 premi David di Donatello come migliore attore protagonista per – Il Traditore – migliore attore non protagonista per – Romanzo di una strage – e migliore attore non protagonista per – Romanzo criminale -. Inoltre ha vinto 5 Nastri d’Argento. Il ruolo femminile è affidato a Sabrina Impacciatore, diventata famosa per essere stata una delle ragazze di – Non è la Rai -, dopo questa esperienza che l’ha lanciata nel mondo dello spettacolo, inizia la sua carriera da attrice interpretando la moglie di Giorgio Pasotti ne – L’ultimo bacio – di Muccino: ruolo nel quale, oltre a ottenere il Premio Flaviano, viene candidata al Nastro d’Argento.

Chi m’ha visto, la trama del film

– Chi m’ha visto – racconta la storia di Martino Piccione interpretato da Giuseppe Fiorello, un musicista strampalato che accompagna con la sua chitarra, molti grandi artisti italiani di fama internazionale e di tanto in tanto esegue assoli a riflettori spenti. Dopo l’ultimo concerto dove ha fatto parte della band che accompagnava Jovanotti, torna nel suo paese, ma l’accoglienza non è delle migliori, tanto la mamma come i suoi amici gli chiedono quando arriverà il giorno che comincerà a trovarsi un lavoro serio. Da tempo il suo unico pensiero è quello di conquistare il palcoscenico e guadagnare la fama che gli spetta, perché l’unico mestiere in cui riesce bene è tenere tra le braccia una chitarra.

Alla fine di ogni concerto o tour, Martino ritorna al suo paese, dove ogni volta deve fare i conti con la gente che lo deride e lo provoca. Lui stesso però è consapevole che nel mondo dello spettacolo quello che conta non è ciò che si fa, ma quanta visibilità si riesce a ottenere.

Con la complicità del suo amico Peppino (interpretato da Pierfrancesco Favino), un personaggio sempliciotto che trascorse il suo tempo andando in giro per le strade del paese con la sua Ape, ma anche l’unico a rispettare Martino e a riconoscergli le sue capacità artistiche, attuano un piano diabolico quanto bislacco per attirare l’interesse dei media e finire sui telegiornali e giornali nazionali: conoscendo il territorio e i posti più isolati dove nascondersi, Martino mette in atto la sua scomparsa. Il gesto estremo porterà a conseguenze inattese. Il finale mostra una realtà completamente diversa, è più importante essere se stessi, con i propri valori, piuttosto che finire nel tritatutto mediatico, dove per un po’ di share si è disposti a tutto anche a calpestare i sogni degli altri.

Video, il trailer del film “Chi m’ha visto”





