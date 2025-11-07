Voto, astensionismo e salute: c'è correlazione secondo uno studio condotto in Finlandia: chi non vota ha un rischio di morte più alto. Le possibili cause

ASTENSIONISMO E RISCHIO MORTE: UNO STRANO LEGAME

Una recente indagine scientifica condotta in Finlandia ha rivelato un dato sorprendente: decidere di non andare a votare potrebbe influire negativamente sulla salute, fino ad aumentare il rischio di morte. L’analisi ha infatti individuato una relazione significativa tra l’astensione elettorale e una maggiore mortalità, indicando che chi sceglie di non partecipare alle elezioni corre, in media, un rischio di decesso più elevato rispetto a chi esprime il proprio voto.

Sondaggi politici 2025/ Frenata Meloni-Schlein, Pd 21% col peggior trend. Regionali, 2-1 per il campo largo

La ricerca ha coinvolto oltre tre milioni di persone di almeno 30 anni, seguendo il loro comportamento in occasione delle elezioni parlamentari del 1999 e monitorando nel corso degli anni il loro stato di salute e la loro sopravvivenza. Il periodo esaminato, dunque, va dal 1999 al 2020, coprendo oltre vent’anni.

I dati, pubblicati sul Journal of Epidemiology & Community Health, sono chiari: l’astensione è associata a un incremento del rischio di morte pari al 73% per gli uomini e al 63% per le donne. Non incide il livello di istruzione, poiché anche in questo caso il rischio resta elevato per chi non vota: 64% per gli uomini e 59% per le donne.

Sondaggi Veneto, Elezioni Regionali 2025/ Stefani +36% sulla sinistra: eredità Zaia a ‘metà’ tra Lega e FdI

Per gli studiosi dell’Università di Helsinki, il fatto di recarsi alle urne appare addirittura più determinante per la sopravvivenza rispetto al livello di istruzione raggiunto, sottolineando il ruolo cruciale che il coinvolgimento civico può avere sulla salute di una popolazione. Il rischio è particolarmente alto tra gli uomini sotto i cinquant’anni e tra le persone con basso reddito.

Gli autori dello studio non concludono che non votare causi la morte, ma suggeriscono che sia un indicatore di altri fattori importanti. Tra le possibili spiegazioni emerge l’idea che chi vota tende a essere maggiormente inserito nel tessuto sociale, mostrando un senso di appartenenza alla comunità. Al contrario, l’astensione potrebbe essere sintomo di isolamento, minore accesso alle risorse o difficoltà personali, incluse condizioni di salute precarie o barriere che ostacolano la partecipazione democratica.

Sondaggi Campania e Puglia, Elezioni Regionali 2025/ Decaro a +30, Fico +7% su Cirielli che però cresce

LE IPOTESI E PRECISAZIONI DEI RICERCATORI

Guardando oltre, il voto – come variabile sociale – potrebbe essere usato in futuro come indicatore clinico o sociale per valutare il benessere di una persona o di una comunità.

Trattandosi di uno studio osservazionale, gli autori riconoscono che un limite della ricerca è l’impossibilità di distinguere adeguatamente la direzione della causalità, la salute e il rischio di morte. Inoltre, gli individui possono incontrare ostacoli che impediscono loro di votare o scegliere di non farlo in una determinata elezione.

«Pertanto, futuri studi longitudinali con misurazioni ripetute della partecipazione a più elezioni e della salute potrebbero stabilire meglio le associazioni causali e ridurre il rumore nel rilevare abitudini di voto stabili», scrivono i ricercatori.

D’altra parte, indipendentemente dalle cause esatte, «la forte associazione tra voto e mortalità, che agisce indipendentemente dall’istruzione, sostiene l’affermazione secondo cui il voto è un prezioso fattore complementare nella ricerca sui determinanti sociali della salute».