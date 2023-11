“Chi possiede le auto elettriche fa meno km delle termiche”/ Lo studio: “A rischio obiettivi climatici”

Le auto elettriche vengono utilizzate meno dai loro proprietari rispetto a chi possiede le auto termiche, e questo rappresenta un problema in quanto potrebbero venire meno gli obiettivi climatici. Secondo quanto si legge su auto.everyeye.it, citando la George Washington University, in media coloro che posseggono un EV percorrono circa 7.200 km in meno rispetto ai proprietari di vetture termiche. “Spesso si pensa che l’acquisto di un veicolo elettrico sia positivo per l’ambiente, e in genere lo è, ma l’impatto varia in base al chilometraggio. Il nostro studio dimostra che l’attuale generazione di proprietari di veicoli elettrici non li usa quanto le auto a combustione”.

“Per ottenere il massimo impatto, abbiamo bisogno che al volante dei veicoli elettrici ci siano i conducenti con il più alto numero di chilometri, piuttosto che quelli con un basso numero di chilometri”, le parole di John Helveston, coautore dello studio e professore aggiunto di ingegneria gestionale e ingegneria dei sistemi alla George Washington University. “Se avete intenzione di creare un modello – ha proseguito il prof, motivando il perchè tale studio è importante – che preveda quante emissioni possono essere risparmiate dall’adozione dei veicoli elettrici, quel modello dipenderà fortemente da quanto pensiate che i veicoli elettrici saranno guidati”.

“CHI POSSIEDE LE AUTO ELETTRICHE FA MENO KM DELLE TERMICHE”: ECCO PERCHÈ

E ancora: “Se le agenzie federali sovrastimano il chilometraggio reale, ciò si traduce in una sovrastima del risparmio di emissioni”. I ricercatori hanno preso in considerazione 34 milioni di auto usate da specifici database, arrivando alla conclusione che ogni auto elettrica ha percorso in media 11.400 km contro i 18.600 delle vetture termiche. Perchè tale differenza? Molto probabilmente subentra “l’ansia da ricarica” che induce le persone a percorrere meno chilometri o comunque a guidare in maniera più intelligente senza sprecare troppo tempo.

Inoltre, visto che il sondaggio è stato effettuato in America, si segnala che molte famiglie acquistano l’auto elettrica come seconda auto, che per la maggior parte della settimana resta in garage. Infine è probabile che coloro che utilizzano di più l’auto sono persone a basso reddito che non hanno accesso al credito iniziale per acquistare le auto elettriche, notoriamente più care rispetto alle colleghe termiche.











