Chi può batterci? Anticipazioni 1a puntata del 7 giugno 2025: Marco Liorni torna con una novità importante: è conduttore e concorrente

Dopo la puntata pilota andata in onda lo scorso settembre per ‘sondare il terreno’ questa sera, 7 giugno 2025, a partire della 21.30 circa torna in onda Chi può batterci? Game show in cui sei vip si sfidano a colpi di cultura generale, abilità e intelligenza. Le novità sono tantissime, innanzitutto il programma va in onda dallo studio Fabrizio Frizzi di Roma con una scenografia completamente rinnovata ma il cambiamento più importante riguarda proprio Marco Liorni, il celebre conduttore sarà in una doppia veste, non solo conduttore ma anche concorrente.

Le anticipazioni Chi può batterci? Per la puntata di questa sera, 7 giugno 2025, rivelano che sarà proprio Marco Liorni il capitano e concorrente della squadra dei vip che si metterà in gioco. In ogni puntata, infatti, ci saranno dei volti noti del mondo dello spettacolo ma non solo anche della musica, della tv e dello sport che si metteranno in gioco nel game show del sabato sera di Ra1. Si sfideranno in tre manche a colpi di domande di cultura generale. L’obbiettivo finale per il concorrente è quello di sfidare la squadra dei vip, ottenere il punteggio più alto possibile e portarsi a casa l’ambito jackpot.

Anticipazioni Chi può batterci? Concorrenti, ospiti e come funziona il game show di Rai1

Scendendo nel dettaglio, le anticipazioni Chi può batterci? Svelano come funziona il game show di Rai1. Il meccanismo è abbastanza peculiare, in ogni puntata ci sarà una squadra di sei personaggi famosi, capitanata da Liorni, che sfiderà 101 concorrenti tra il pubblico in studio. In tutto ci saranno tre manche in cui i vip ed i concorrenti dovranno rispondere a domande a risposta multipla di cultura generale ma anche di logica, intelligenza ed abilità. Alla fine della terza manche poi, verrà scelto un concorrente, il migliore che dovrà sfidare la squadra dei vip. Se riuscirà a portare a casa un punteggio più alto degli avversari si porterà a casa l’ambito montepremi finale.

Gli ospiti di Chi può batterci? Della puntata di questa sera saranno l’attore e comico Max Tortora, attualmente tra i protagonisti principali della fiction Doppio Gioco con Alessandra Mastronardi su Canale 5, e poi Gloria Guida, conduttrice ed attrice. Giocheranno anche l’attore Massimo Ghini e l’imitatrice Francesca Manzini, ed infine la modella ed attrice Nathasa Stefanenko. A controllare il rispetto delle regole e che tutto procede nel modo corretto ci sarà la voce fuori campo di Franky, personaggio invisibile che avrà il ruolo di arbitro imparziale ma anche il compito di alleggerire il clima regalando momenti di divertimento e leggerezza.



Dove vedere Chi può batterci? In tv ed in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni Chi può batterci? della prima puntata in onda questa sera, sabato 7 giugno 2025, e che il conduttore Marco Liorni sarà presente anche nel doppio ruolo di concorrente, non resta che ricordare che il nuovo game show andrà in onda per tre puntate ogni sabato sera su Rai1 a partire dalle 21.30. Salvo cambiamenti di palinsesto l’ultima puntata andrà in onda il 21 giugno. È possibile vedere le puntate anche in diretta streaming su Raiplay dove saranno sempre disponibili dopo la messa in onda.