Chi può batterci? Anticipazioni e ospiti seconda puntata: da Elettra Lamborghini a Adriano Panatta

Tutto pronto o quasi per la diretta di Chi può batterci, con la seconda puntata che anima la prima serata di Raiuno. Dopo il debutto positivo della settimana scorsa, con quasi due milioni di telespettatori, Marco Liorni torna in pista coi suoi ospiti vip. Quiz, sfide e vari gioco dall’alto tasso di divertimento mettono alla prova i concorrenti e i protagonisti di questa secondo appuntamento. Come sempre, occorrono intuito, velocità e molta lucidità per portare a casa la vittoria.

Allora andiamo subito a scoprire chi sono i vip pronti a battagliare in questa sfida serale con Chi può batterci? Dalla mitica Elettra Lamborghini all’ex tennista Adriano Panatta, passando per Roberto Lipari, Riccardo Rossi e Paola Barale. Tanti i vip che prendono parte al programma per godersi una serata di comicità e leggerezza in tv.

Chi può batterci? Le anticipazione rivelano una seconda puntata spumeggiante

Cresce l’attesa da parte del pubblico di Chi può batterci per questa seconda puntata del game show. La competizione, ricordiamo, prende spunto fedelmente dal format classico che vede una squadra di celebreties ed un gruppo di 101 sfidanti fronteggiarsi su temi universali. Tra domande di cultura generale, curiosità, gag e gaffe, la seconda puntata di Chi può batterci promette davvero bene. Chi si porterà a casa la seconda puntata?

Sui social cresce l’attesa, soprattutto da parte dei fan dei protagonisti in gioco. C’è voglia di passare una serata in tutta leggerezza con il programma di Marco Liorni che mira ad intrattenere ma anche coinvolgere il pubblico a casa. La sfida, in questo senso, è quella di migliorare ancora gli ascolti dell’esordio. Ce la farà? Appuntamento fissato per questa sera, sabato 14 giugno ore 21.30, con Chi può batterci? in onda su Raiuno.

