Diretta Chi può batterci?, Ultima puntata del 21 giugno 2025: anticipazioni, ospiti e concorrenti, Marco Liorni ed il jackpot da capogiro

Chi può batterci? Anticipazioni ultima puntata 21 giugno 2025: da Amanda Lear a Paolo Conticini

È tutto pronto per l’ultima puntata di Chi può batterci? Il game show del sabato sera di Rai1 condotto da Marco Liorni e dalle anticipazioni si scopre che il gran finale regalerà una sfida mozzafiato piena di emozioni e non solo. Al timone ci sarà come sempre Marco Liorni nella doppia veste di conduttore e concorrente e ci sarà una squadra di ospiti vip pronti a mettersi in gioco con sfide di cultura generale e sfidare i vari concorrenti.

A giocare nell’ultima puntata di Chi può batterci? Questa sera, 21 giugno 2025, ci sarà Amanda Lear, l’artista poliedrica con il suo inconfondibile stile ed il suo humor e sarcasmo si cimenterà con le domande di cultura generale, al suo fianco ci sarà anche il conduttore, comico e speaker radiofonico Sergio Friscia, attore Paolo Conticini, volto di tante fiction di Rai1. E poi ancora Elenoire Casalegno, anche lei conduttrice, attrice e speaker radiofonica ed l’attore comico Francesco Paolantoni.

Anticipazioni Chi può Batterci? Come funziona il gioco ed il jackpot da capogiro

Il meccanismo di Chi può batterci? È molto intuitivo e semplice, gli ospiti concorrenti dovranno sfidare il pubblico in studio in una serie di domande generale che possono riguardare le materie più disparate. Alla fine di ogni manche il concorrente del pubblico che ha risposto correttamente al maggior numero di domande scenderà in pista per sfidare ad uno ad uno tutti i concorrenti.

Alla fine verrà decretato il concorrente vincitore di Chi può batterci? E lo show condotto da Marco Liorni si prepara a chiudere in grande stile perché colui che vincerà si porterà a casa un jackpot da capogiro di 65 mila euro. E non è tutto perché ad impreziosire il tutto ci saranno nel corso della puntata gli interventi di altri personaggi noti che regaleranno allegria e leggerezza per una serata all’insegna del divertimento per tutta la famiglia.

Dove vedere Chi può batterci? In tv ed in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni Chi può batterci? Dell’ultima attesissima puntata in onda questa sera, sabato 21 giugno 2025, non resta che ricordare che il nuovo game show è andato in onda per tre puntate ogni sabato sera su Rai1 a partire dalle 21.30 riscontrando dei buoni risultati che lasciano presagire in una seconda edizione. È possibile vedere le puntate anche in diretta streaming su Raiplay dove saranno sempre disponibili dopo la messa in onda.