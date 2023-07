Chi può pulire le scale condominiali/ Possono farlo i condomini? Ecco la normativa (20 luglio 2023)

Comprendere chi può pulire le scale condominiali non è un tema semplice. La platea degli italiani ad esempio, si suddivide tra coloro che ritengono che l’attività debba spettare un’impresa di pulizie, e chi invece sostiene che a turno debba occuparsene un condomino.

A tutto ciò però ci sono delle regole specifiche da rispettare, oltre che una normativa che parla piuttosto chiaramente sulle norme relativamente all’attività di pulizia. È opportuno specificare che non c’è alcun divieto di pulire le scale del condominio autonomamente, ma neanche dei diritti da far valere.

Chi può pulire le scale condominiali? Parliamo di norme

Per stabilire chi può pulire le scale condominiali dovrebbe occuparsene l’assemblea condominiale previo consenso dell’amministratore (laddove c’è). In sua assenza i condomini possono scegliere se occuparsene autonomamente o se affidare il lavoro ad una ditta di pulizia.

Qui sussiste un primo scalino normativo: la Legge regola l’attività di pulizia con dei requisiti specifici. L’impresa di pulizia per poter svolgere la mansione in modo regolare, deve risultare iscritta a dei registri o degli albi provinciali.

Viceversa, l’attività risulterebbe illecita, con conseguenti multe pecuniarie per coloro che stipulano contratti e accordi (come l’intero condominio) con queste imprese non autorizzate all’attività di pulizia.

Alla luce dei fatti, un condomino privo di requisiti e senza nessuna ditta di proprietà che si occupi di tale attività, non può pulire le scale, pena l’annullamento della delibera condominiale con conseguenti ripercussioni.

Pulizie condominiali fatte da un condomino: i rischi

Dopo aver visto – per Legge – chi può pulire le scale condominiali, qualora le pulizie condominiali vengano fatte a prescindere dalla normativa da un condomino, i rischi sono molteplici.

In caso di infortunio sul luogo in cui svolge le pulizie, al condomino non spetta nessun risarcimento danni, perché di fatto per la Legge sta commettendo un’attività che richiederebbe come abbiamo visto, requisiti specifici per esser svolta.

L’intero condominio sarebbe altrettanto responsabile, con possibilità di beccarsi una sanzione pecuniaria per aver permesso un’attività che non andrebbe fatta da chi è privo dei requisiti sopra esposti.

Insomma, alla fin dei conti in caso negativo, non sarebbe poi così conveniente affidare la pulizia delle scale condominali ai condomini stessi.











