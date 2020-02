Chi rischia di morire di coronavirus?/ Tasso di mortalità choc per gli anziani

Tasso di mortalità coronavirus, il Covid-19 ha fatto scattare l’allarme in tutto il mondo e in Italia sono state registrati sei morti (chi sono le vittime). Ma chi rischia di morire per il virus partito dalla Cina, più precisamente da Wuhan? Negli ultimi giorni sono stati snocciolati dati spesso in contrasto, poche ore fa il CCDC (Centers for diseases control cinesi) ha reso nota una ricerca effettuata su circa 44 mila individui contagiati. La tabella aiuta a chiarire il rischio mortalità a seconda delle fasce d’età ed un dato appare lampante: gli individui più a rischio sono gli anziani, mentre per bambini e adulti non c’è grande allarme. Il tasso di mortalità del coronavirus per chi ha più di 80 anni tocca il 14,8%. Un dato che scende all’8% per chi ha tra i 70 ed i 79 anni, arrivando al 3,6% per chi ha tra i 60 ed i 69 anni.

TASSO MORTALITA’ CORONAVIRUS, LA TABELLA DEL CCDC

La percentuale di tasso di mortalità per coronavirus scende ulteriormente per gli individui tra i 50 ed i 59 anni, 1,3%, stesso discorso per le restanti fasce d’età: 0,4% per 40-49enni, 0,2% per 30-39enni, 0,2% per 20-29enni, 0,2% per 10-19enni e 0% per bimbi dai 0 ai 9 anni. Prima di quest’ultima età, infatti, non sono stati ancora registrati casi di malattia. A differenza di quanto ipotizzato nelle scorse settimane, per i più piccoli il coronavirus non rappresenta un pericolo serio. Discorso differente per gli anziani. Ma c’è di più: la ricerca condotta dagli scienziati ha messo in risalto che gli uomini mostrano un rischio più elevato di morire rispetto alle donne, 2,8% contro l’1,7%. Riassumendo, il tasso di mortalità generale per coronavirus si attesta al 2,3%, mentre per l’80,9% dei casi i sintomi sono lievi e la guarigione avviene a casa propria.

