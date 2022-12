Chi sarà eliminato al Grande Fratello Vip 2022?/ A rischio Luciano Punzo

Grande Fratello Vip 2022: chi verrà eliminato questa sera?

Questa sera, lunedì 5 dicembre, un concorrente dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2022. L’ultima eliminazione risale al 10 novembre, con l’uscita di Pamela Prati. Per quasi un mese, infatti, le nomination sono state solo finalizzare a individuare il preferito del pubblico. Lunedì scorso è stato aperto il televoto tra Micol Incorvaia, Luciano Punzo e Patrizia Rossetti: il meno votato dei tre dovrà lasciare la casa del GF Vip. Patrizia è stato nominata da Giaele, Edoardo Tavassi, Nikita e Daniele. Micol ha ricevuto i voti di Charlie, Patrizia e Attilio. Luciano, invece, è stato nominato da Antonino, Luca Onestini e Luca Salatino. Il televoto verrà chiuso stasera durante la diretta condotta da Alfonso Signorini. Ma chi dovrà lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2022?

Luciano Punzo a rischio eliminazione?

Patrizia Rossetti, Micol Incorvaia e Luciano Punzo: uno di loro questa sera, lunedì 5 dicembre, lascerà al casa del Grande Fratello Vip 2022. Stando ad alcuni sondaggi online sembra che il più a rischio sia Luciano Punzo, Mister più bello d’Italia nel 2017 ed ex tentatore a Temptation Island. Alla domanda “chi vuoi salvare?” ha risposto per Punzo il 18% su RealityHouse e il 19,03% su ForumFree. Seconda nelle preferenze è Patrizia Rossetti: il 37% (RealityHouse) e il 35.85% (ForumFree). La preferita è quindi Micol Incorvaia con il 45% dei voti su RealityHouse e il 45,12& su ForumFree. Come sempre i sondaggi non sono definitivi fino a quando Alfonso Signorini non annuncerà il nome dell’eliminato, ma sicuramente rispecchiano le preferenze di una buona parte del pubblico che voterà per salvare il proprio vip preferito. Sarà quindi Luciano Punzo a dover lasciare la casa del Grande Fratello Vip?

