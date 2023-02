Chi sarà eliminato al Grande Fratello Vip, 27 febbraio?/ Edoardo Donnamaria a rischio

Nuova eliminazione al Grande Fratello Vip 7

Questa sera, lunedì 27 febbraio, il nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 7 porta con sé un addio. Sette concorrenti in nomination: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria. Gli ultimi quattro mandati al televoto dopo aver infranto il regolamento, come annunciato nella scorsa puntata da Alfonso Signorini: “Sono state commesse alcune irregolarità. La più grave è quella di aver manomesso un microfono della Casa – quello del Van – pensando di non essere scoperti. Questa sera Tavassi e Micol sarebbero stati i preferiti della Casa nominati da voi – e quindi immuni- ma per queste ragioni la loro immunità è annullata e per loro c’è una conseguenza ben diversa: Tavassi e Micol andrete d’ufficio al televoto. Edoardo e Nicole, per le ragioni che avete confessato, andrete anche voi d’ufficio al televoto”. Questa sera verrà rivelato l’esito del televoto: chi sarà eliminato dal Grande Fratello Vip?

Chi sarà eliminato al GF Vip 7? Edoardo Donnamaria a rischio

Al pubblico del Grande Fratello Vip 7 è chiesto “chi vuoi salvare”, quindi verrà eliminato il concorrente con m no voti. Come sempre il sito Grande Fratello Forum Free ha fatto un sondaggio, stando a questi risultati la vip preferita dal pubblico è Nikita Pelizon con il 33,73%. Al secondo posto Antonella Fiordelisi con il 20,74%, seguita da Oriana Marzoli con il 19,31%. Seguono Nicol Murgia con il 7,25&, Edoardo Tavassi con il 7.03%, Micol Incorvaia con il 6,99% e per ultimo Edoardo Donnamaria con il 4,94%. Il volto di Forum sembra quindi correre il rischio maggiore: sarà lui a lasciare la casa o le previsioni dei sondaggi sarà capovolte visti i pochi punti percentuali che passano tra alcuni vip?

