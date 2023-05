Chi sarà eliminato all’Isola dei famosi 2023?/ A rischio Luca Vetrone, invece Mazzoli…

Nuova eliminazione all’Isola dei famosi 2023

Questa sera, lunedì 29 maggio, va in onda la settima puntata dell’Isola dei famosi 2023. Nel corso della diretta ci sarà una nuova eliminazione: al televoto ci sono Corinne Clery, Luca Vetrone, Marco Mazzoli, Nathaly Caldonazzo e Pamela Camassa. Chi di loro dovrà abbandonare l’Isola?

Nel corso di queste settimane sono molti i naufraghi che hanno dovuto abbandonare il reality per motivi di salute: Claudia Motta (dopo 14 giorni), Marco Predolin (dopo 14 giorni), Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone (dopo 24 giorni), Fiore Argento (dopo 28 giorni) e Paolo Noise (dopo 37 giorni). Unico vero eliminato, Christopher Leoni che ha lasciato l’Isola dopo 37 giorni. Sull’Isola di Sant’Elena, invece, ci sono Gian Maria Sainato ed Helena Prestes. Il concorrente eliminato questa sera raggiungerà i due naufraghi.

Isola dei famosi 2023: a rischio Luca Vetrone

Secondo il sondaggio del sito Grande Fratello Forum Free a rischio eliminazione sarebbe Luca Vetrone. Alla domanda “chi vuoi salvare?”, la naufraga più votata è Nathaly Caldonazzo con il 33,51% dei voti, seguita da Corinne Clery con il 20,91% dei voti. Pamela Camassa può contare sul 18,77% di preferenze, Marco Mazzoli sul 16,35% e Luca Vetrone solo sul 10,46%. Molte citriche sui social per Marco Mazzoli: “Marco si è rivelato una delusione!”, “Spero che buttino fuori Marco, il peggiore di tutti” e “Non salvo Marco quello è certo ! Troppo convinto di arrivare alla fine, e… togliamogliela questa convinzione, mandiamolo a casa prima della fine!”, sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter. Sui social però in molti si lamentano dell’intera edizione del reality show: “Salvo i pesci, i naufraghi mandiamoli tutti a casa insieme al trio in studio” e “La più brutta isola di sempre compresa opinionisti”.

