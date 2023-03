Chi sarà il primo finalista del Grande Fratello Vip 7?/ Pronostici: Oriana o Nikita

Primo finalista del Grande Fratello Vip 7: chi sarà?

Questa sera, lunedì 6 marzo 2023, verrà eletto il primo finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip. Giovedì scorso i concorrenti si sono approcciati alle nomination senza sapere che il televoto non sarebbe stato eliminatorio, ma in palio ci sarebbe stata la possibilità di accedere alla finale. Antonella Fiordelisi e Davide Donadei hanno votato Edoardo Tavassi, Luca Onestini ha votato Nikita Pelizon.

Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Daniele Dal Moro hanno nominato Antonella; Nikita ha fatto il nome di Micol, Andrea Maestrelli ha votato Oriana Marzoli, che ha ricambiato il voto. Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Milena Miconi e Alberto De Pisis hanno nominato Davide Donadei. Chi sarà il primo finalista tra Oriana Marzoli, Davide Donadei, Antonella Fiordelisi, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli e Micol Incorvaia?

Primo finalista Grande Fratello Vip 2022: favorite Oriana e Nikita

Chi sarà il primo finalista del Grand Fratello Vip 7? Il televoto questa settimana è in positivo e non eliminatorio: i telespettatori sono chiamati a rispondere alla domanda “Chi vuoi in finale?”. Nella puntata di giovedì scorso Edoardo Tavassi è risultato il preferito del pubblico con il 34% dei voti, ma secondo i sondaggi che circolano in queste ore sui social sembra che la prima finalista potrebbe essere Nikita Pelizon o Oriana Marzoli. Secondo il sondaggio di Grande Fratello Forum Free Nikita è la preferita con il 34,61% dei voti, seguita da Oriana con il 27.60%. Poi Antonella Fiordelisi con il 20.16%, Tassi con l’11,41%, Micol con il 2,99%, Andrea con il 2,39% e ultimo Davide Donadei con lo 0,84%. Sul sito Reality House, invece, è Oriana la favorita con il 36%, seguita da Antonella con il 26%, Nikita con il 23%, Tavassi con il 12% e Micol, Andrea e Davide con qualche punto percentuale. A contendersi il titolo di prima finalista di questa edizione del GF Vip, dunque, dovrebbe essere una tra Nikita e Oriana.

