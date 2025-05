Domenica 18 maggio 2025 (e non sabato) andrà in onda la finale di Amici 24 alla fine della quale sarà decretato il vincitore di questa edizione tanto seguita quanto discussa. Mentre l’eliminazione di Nicolò Filippucci continua a far discutere, sono apertissimi i sondaggi su chi conquisterà la vittoria tra i cinque concorrenti rimasti in gara, che sono: Trigno, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Francesco Fasano e Antonia Nocca.

La esibizioni dei concorrenti in finale, com’è noto, saranno giudicate dal pubblico a casa, che attraverso il televoto deciderà di mandare in finalissima e, poi, alla vittoria. Abbiamo chiesto all’Intelligenza Artificiale chi potrà aggiudicarsi la coppa, e il responso appare più che chiaro: “TrigNo e Alessia sembrano avere un leggero vantaggio secondo alcuni sondaggi online, ma Antonia potrebbe rappresentare una sorpresa”.

Vincitore Amici 24, ecco cosa dicono le quote a pochi giorni dalla finale

La lotta, dunque, per il vincitore Amici 24 sarebbe tutta tra il cantante di Anna Pettinelli e la ballerina di Alessandra Celentano, anche se non è da escludere la sorpresa Antonia. Trigno, d’altronde, è salito molto nelle quotazioni nelle ultime settimane, a differenza di Alessia che è rimasta stabile sul podio. Ma cosa dicono le quote Sisal a pochi giorni dalla finale? Anche queste premiano Trigno come papabile vincitore, con una quota di 2.75. Subito dopo c’è Antonia Nocca, con una quota di 3.25, giusto un pizzico in più della quota che dà come papabile vincitrice Alessia Pecchia, a 3.50. Segue, al quarto posto, Daniele Doria, che attesta la sua quota a 4.00. Secondo i pronostici è totalmente fuori dalla possibile vittoria il ballerino di Emanuel Lo Francesco Fasano, che ha oggi una quota di 16.00.