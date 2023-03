Chi sarà il vincitore del GF Vip?/ Antonella Fiordelisi “spero Nikita, ma…”

Antonella Fiordelisi dopo il GF Vip: “Nikita l’unica che merita la finale“

Ora che è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip 2022, Antonella Fiordelisi non potrà fare altro che tifare la sua grande amica Nikita Pelizon. L’ex concorrente si è ripromessa di sostenerla fino alla fine, mobilitando l’intera armata dei fan dei ‘Donnalisi’ per portare Nikita alla vittoria. In un’intervista rilasciata a Casa Chi, in cui ha anche parlato dell’amore per Edoardo Donnamaria e del loro desiderio di diventare genitori, la schermitrice ha anche svelato chi, per lei, meriterebbe assolutamente di vincere questa edizione del reality.

E la risposta non poteva che ricadere sulla Pelizon: “Spero Nikita ma la vedo dura. La sto supportando da fuori, spero vada tutto come deve andare. Noi ci siamo dette: ‘Dobbiamo portare Persia in finale’, e lei alla fine c’è, anche se in mezzo a tutti Spartani. Lei è l’unica che si merita la finale tra quelli rimasti, quindi spero che vinca Nikita“. E aggiunge: “Lei è umana rispetto alle persone che sono lì“. Per la Pelizon sarà un’impresa ardua, considerando che è l’unica dei ‘Persiani’ ad aver raggiunto la finale ed è circondata da soli ‘Spartani’.

Antonella, cena con Ciavarro, Clizia, Micol e Tavassi? La secca risposta

Antonella Fiordelisi conferma dunque di voler tifare Nikita Pelizon e, a Casa Chi, nega di voler ricucire i rapporti con Tavassi e Micol, o quantomeno trovare un compromesso con loro. Alla domanda se mai accetterà una cena insieme a Paolo Ciavarro, Clizia, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi (e ovviamente con Donnamaria), l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2022 ammette: “Con Paolo Ciavarro sicuramente, e basta. È un amico di Edoardo, vero e sincero e non ha mai rilasciato interviste nei nostri confronti e non ha mai parlato male della coppia. Noi personalmente non vogliamo degli amici che ci mancano di rispetto”.

Antonella ha inoltre rivelato quali ex concorrenti di questa edizione avrebbe piacere di rivedere: “Nikita, Sarah, Matteo anche se non era un concorrente ma era un ospite, ci ha sempre sostenuti. E qualcun altro… Charlie…“. Esclusa, invece, l’ipotesi Antonino Spinalbese: “È una persona a cui voglio tanto bene ma, per rispetto a Edoardo, siccome hanno discusso, non credo che ad oggi lo vedrò“.

