Manca sempre meno alla finale del Grande Fratello, l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini andrà in onda su Canale 5 lunedì 31 marzo 2025. L’attuale edizione è iniziata da circa sei mesi e come al solito tantissimi sono stati i colpi di scena che hanno incuriosito non poco i telespettatori, questi continuano a chiedersi chi sarà il vincitore.

I bookmaker fino a qualche settimana fa erano quasi certi che a contendersi la vittoria sarebbero stati Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes, affiancati in finale da Shaila Gatta, Zeudi Di Palma e Javier Martinez. A inizio marzo però ci sono stati importanti cambiamenti, infatti su tutti i siti di scommesse in cima è salita Zeudi Di Palma. Dunque era l’ex Miss Italia la più quotata per la vittoria del Grande Fratello, seguita da Helena e Javier. D’altronde il loro triangolo ha catturato a lungo l’attenzione dei fan del reality e continua a far discutere non facendoli mai passare inosservati.

Anche Tommaso Franchi nella top 5 dei papabili vincitori: chi vincerà il Grande Fratello?

A sole due settimana dalla finale del Grande Fratello ci sono stati altri cambiamenti in merito al probabile vincitore del reality. Con grande stupore da parte di molti, anche Tommaso Franchi è approdato nella top 5, stando ai nuovi pronostici infatti si trova ovunque ora al secondo posto.

Nonostante le novità e i cambiamenti, Zeudi Di Palma continua ad essere la preferita, anche le nuove previsioni degli scommettitori infatti vedono come vincitrice del Grande Fratello. Per i bookmaker la sua vittoria è praticamente certa e saranno Tommaso Franchi ed Helena Prestes ad aggiudicarsi gli altri posti sul podio. Per quanto riguarda invece il quarto posto, secondo Gold Bet spetterà a Lorenzo Spolverato, Sisal invece ha fatto il nome di Javier Martinez. Le previsioni si riveleranno veritiere? Sarà Zeudi Di Palma ad aggiudicarsi la vittoria del Grande Fratello? Non ci resta che attendere la finale del reality per scoprirlo.

