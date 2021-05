Chi sarà il vincitore di Amici 2021?/ Pronostico e quote: Sangiovanni in pole…

Chi sarà il vincitore di Amici 2021? Manca solo un giorno alla finale e le quote continuano a cambiare. A contendersi la vittoria saranno i cantanti Sangiovanni, Deddy e Aka7even e i ballerini Giulia e Alessandro. Secondo gli scommettitori, il grande favorito per la vittoria finale è Sangiovanni che, con i singoli Lady, Malibu e Gucci Bag sta scalando le classifiche. A soffiargli la vittoria, tuttavia, secondo i bookmakers, potrebbe essere la fidanzata Giulia Stabile che vincerebbe sia la categoria danza che l’intero programma. Tuttavia, i pronostici potrebbero essere facilmente ribaltati dal televoto che avrà un ruolo fondamentale durante la finalissima. Anche il trionfo degli altri tre finalisti, tuttavia, non è totalmente da escludere. In particolare potrebbe essere Aka7even la sorpresa.

Aka7even vincitore a sorpresa di Amici 2021?

Aka7even ruberà la vittoria a Sangiovanni? Nonostante i bookmakers non lo considerino il favorito per il trionfo finale, l’allievo di Anna Pettinelli è molto amato dal pubblico e potrebbe essere lui il vincitore. Con gli inediti Mi manchi e Loca sta portando a casa importanti riconoscimenti e non è da escludere uno scontro finale tra aka7even e Sangiovanni, assoluti protagonisti della ventesima edizione di Amici sin dalla prima puntata. Non dovrebbero avere molte possibilità di trionfare sia il ballerino Alessandro che il cantante Deddy, ma con il televoto in gioco, nulla è da escludere. La finalissima, dunque, si avvicina e saranno decisive le esibizioni di tutti gli allievi. Ancora poche ore e il vincitore di Amici 2021 avrà un nome effettivo. Chi trionferà? Lo scopriremo domani sera.

