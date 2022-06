Chi sarà il vincitore Isola dei Famosi 2022/ Nicolas Vaporidis favorito ma…

Chi vincerà l’Isola dei Famosi? Nicolas Vaporidis rincorso da Carmen Di Pietro

Lunedì 27 giugno andrà in onda la finalissima dell’Isola dei Famosi. Tra i candidati alla vittoria spicca Nicolas Vaporidis. L’attore è uno dei favoriti per la vittoria finale. Nicolas è però inseguito da Carmen Di Pietro che in questi mesi ha regalato al pubblico tante risate, complici anche i siparietti con il figlio Alessandro Iannoni. I sei finalisti di questa Isola dei famosi 2022 sono: Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Luca Daffré, Estefania Bernal, Maria Laura De Vitis e Mercedesz Hengher. A distanza di pochi giorni, impazzano i totoscommesse sul nome del possibile vincitore di questa edizione. In testa spicca Nicolas Vaporidis che è riuscito più volte a superare indenne i vari televoti. Questo ci fa capire quanto l’attore sia amato dal pubblico che lo ha sempre sostenuto in questo percorso.

A differenza degli altri concorrenti, Nicolas si è fatto forte anche della popolarità che ha avuto in precedenza grazie ai suoi film più famosi come “Notte prima degli esami” o “Come tu mi vuoi”. Il trionfo di Vaporidis, in questo momento, viene quotato a 1,50 da Sisal. Sul podio potrebbe arrivare anche Carmen Di Pietro la cui vittoria al momento viene quotata a 4 da Sisal. A non essere favoriti per la vittoria sono invece Luca Daffrè e Mercedesz Henger. Entrambi avrebbero pochissime possibilità di conquistare il titolo di vincitore di questa edizione.

Isola dei Famosi, i pronostici e sondaggi. Chi è favorito per la vittoria?

A pochi giorni di distanza dalla finale dell’Isola dei Famosi, spunta già il nome del probabile vincitore. Le quote di scommesse dei bookmakers sul vincitore finale non lascerebbero spazio a dubbi. Nelle ultime settimane, il ritiro di alcuni concorrenti ha cambiato le carte in tavola. Prima i favoriti per la vittoria erano Edoardo Tavassi e la sorella Guendalina. In particolare Edoardo si è contraddistinto per la sua simpatia e ironia. I fan di questa edizione sono rimasti delusi dal fatto che Edoardo abbia dovuto abbandonare l’Isola per un infortunio.

In molti erano convinti che potesse essere l’unico a contendersi la vittoria con Nicolas Vaporidis. I pronostici sul nome del vincitore de L’isola dei famosi 2022 sono pronti. Sui siti web adibiti alle scommesse Snai, Sisal e Eurobet si sarebbe la vittoria netta di un naufrago. L’attore di Notte prima degli esami, infatti, è forse il concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 che ha affrontato più volte la nomination, ma uscendone sempre vincitore, e con le percentuali più schiaccianti ai sondaggi. L’uscita di scena di Edoardo Tavassi ha spianato sicuramente la strada a Nicolas Vaporidis.











