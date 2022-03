Chi sarà prossimo conduttore Gf Vip/ Adriana Volpe al posto di Alfonso Signorini?

Chi sarà il prossimo conduttore del Grande Fratello Vip? L’ultima edizione è ancora in corso, infatti si sta giocando l’ultimo atto, quello della finale, eppure da diverse settimane ci sono indiscrezioni, in quanto si starebbe consumando una faida interna. Stando a quanto riportato da Fanpage, ci sarebbe una spaccatura tra la ‘galassia’ di Signorini e la casa di produzione Endemol, infatti la testata, citando fonti vicine al programma, parla di una convivenza forzata.

Sebbene sia considerato importante per la sua rete di rapporti e la sua capacità di attrarre personaggi che forse al Gf Vip non ci andrebbero, non convince come conduttore televisivo. Nonostante le crepe, parrebbe scontata la conferma di Alfonso Signorini alla conduzione, visti i risultati ottenuti. Eppure, non mancano le voci riguardo una possibile sostituzione, dunque tutto potrebbe essere più aperto di quel che pensiamo.

Gf Vip, Adriana Volpe al posto di Alfonso Signorini?

A proposito del prossimo conduttore del Grande Fratello Vip, nelle ultime settimane si è fatto il nome di Adriana Volpe. Per la sesta edizione, dunque, potrebbe essere pronta una donna, addirittura colei che è stata opinionista di Alfonso Signorini. Tra l’altro, in questo ruolo ha convinto, perché si è dimostrata molto attenta, oltre che precisa con i suoi interventi, e mai di parte. Anche per questo molti ritengono che possa essere il volto giusto per una nuova edizione diversa. Per lei potrebbe essere la chance per riscattarsi dopo ‘Ogni mattina’ su Tv8, esperienza che non ah riscosso particolare successo.

In un’intervista a Casa Chi lei si è detta disponibile a restare come opinionista, ma appunto non viene esclusa neppure la promozione. In tal caso, la squadra potrebbe cambiare anche a livello di opinionisti. Ma parliamo appunto di rumors e voci che potrebbero essere spazzate via con la conferma di Alfonso Signorini, che nessuno si sente di escludere del tutto.



