Gianmarco Steri continua il suo percorso a Uomini e Donne e allo stesso tempo continuano anche le polemiche online su come ha gestito tutto. In particolare, i telespettatori si sono sentiti delusi dall’eliminazione di Francesca Polizzi, dato che tutti pensavano che sarebbe stata la scelta del tronista. Eppure in una delle ultime puntate la ragazza si è auto eliminata ma il barbiere romano ha dichiarato davanti a tutti di non volerla andare a riprendere perchè si è accorto di provare un sentimento più forte per Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato, che saranno dunque le due candidate per la scelta.

Ed è proprio di scelta che si continua a parlare nelle ultime ore, soprattutto dopo che sui social è partita una soffiata da una delle esperte di gossip del web, secondo la quale Gianmarco Steri sceglierà Cristina. Siete d’accordo? Effettivamente, nelle ultime due puntate i due hanno recuperato il loro rapporto e molti hanno fatto notare quanto il ragazzo guardi incantato la Ferrara, soprattutto quando lei si siede di fronte a centro studio. Inutile dire che la corteggiatrice è bellissima e che già dalle prime presentazioni si è mostrata piuttosto determinata conquistandosi poi anche la simpatia di Gianni Sperti.

Scelta Gianmarco Steri a Uomini e Donne: Nadia Di Diodato o Cristina Ferrara?

Gianmarco Steri sceglie Cristina Ferrara a Uomini e Donne? Anche se tra i due pare esserci molta attrazione fisica, spesso il tronista aveva sottolineato di non sentirla a livello emotivo. Non solo, più volte aveva detto di sospettare di lei e di non fidarsi per via del suo profilo Instagram molto “da influencer“. Date le premesse, i due si erano scontrati a lungo, fino a trovare una sorta di pace solo dopo che il tronista le ha presentato sua madre come gesto forte prima della scelta.

Non dimentichiamoci poi della presenza di Nadia Di Diodato, dal carattere e dalla bellezza completamente diversi. Spigliata e dolce, la corteggiatrice è invece riuscita ad instaurare un rapporto molto più equilibrato con Gianmarco Steri: tra loro non c’è solo attrazione fisica, ma anche mentale. Proprio con lei, oltretutto, aveva confessato di avere avuto il bacio più intenso del suo percorso a Uomini e Donne, frase forte che aveva fatto vacillare tutte le altre frequentazioni. Ma come mai secondo i social Gianmarco sceglierà Cristina Ferrara? Forse, i telespettatori hanno paura che ancora una volta come spesso è successo a Uomini e Donne, vincerà la carne…

