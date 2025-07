Come andranno gli ultimi falò di Temptation Island 2025? Chi si lascerà e chi, invece, andrà via insieme: gli spoiler sulle coppie ancora in gioco

Tre puntate ci dividono dal gran finale di Temptation Island 2025 e sono quattro le coppie ancora in gioco, di cui dobbiamo ancora scoprire il destino. Chi di loro lascerà il programma insieme e chi, invece, si lascerà durante il falò di confronto? Se la curiosità è così grande che proprio non riuscite ad attendere la fine del programma, sappiate che ci sono alcuni spoiler che ci anticipano ciò che accadrà.

Come andranno, dunque, i falò di confronto? Partiamo con quello che dovrebbe essere il più imminente, ovvero quello tra Valentina Riccio e Antonio Panico. Lui ha chiesto il falò già due volte, cambiando repentinamente idea, ma la terza volta, a quanto pare, sarà quella buona. E come finirà la loro storia? Gli spoiler ci svelano che, nonostante sfuriate, accuse e anche insulti, Antonio e Valentina lasceranno insieme il programma. Ma non è tutto: durante il falò di confronto, lui le farà la proposta di matrimonio e la risposta della fidanzata sarà un sì.

Cosa accadrà, invece, tra Sarah e Valerio? Anche qui sono previsti colpi di scena: se inizialmente era lei a chiedere attenzioni, d’improvviso il fidanzato ha trovato nella tentatrice Ary tutto ciò che non si aspettava. È stato, per lui, un colpo di fulmine, che culminerà, secondo le indiscrezioni, con un tradimento e la richiesta del falò di confronto da parte di lui. Sarah e Valerio lasceranno Temptation Island 2025 separati, lui quindi continuerà la frequentazione con Ary.

Finirà bene (a metà), secondo gli spoiler che circolano sul web, tra Rosario e Lucia. I due avranno un confronto durante il quale esprimeranno tutto il loro malcontento, tuttavia lui è così innamorato di lei che deciderà di accettare la sua proposta di convivenza. Peccato che, secondo quanto rivela Dagospia, tra i due si metterà poi nuovamente in mezzo il single Andrea Marinelli. Dubbi, invece, sul finale di Maria Concetta e Angelo: lui è sempre più vicino alla single Marianna e, a quanto pare, potrebbe cedere alla tentazione. Non è dunque da escludere che il falò si concluderà per loro con una rottura.