Chi sono Abdallah Bouguedra e Mahmoud Ibrahim/ Fermati per violenze piazza Duomo

Sono due giovani di 21 e 18 anni i due fermati con l’accusa di aver violentato e abusato una giovane studentessa 19enne alle spalle del monumento a Vittorio Emanuele II in piazza Duomo a Milano la sera di Capodanno. Si tratta di Abdallah Bouguedra e Mahmoud Ibrahim, due giovani che sono stati rintracciati da alcuni filmati circolati in rete che li hanno incastrati nella violenza attuata la notte che ha visto salutare il 2021 e accogliere il 2022 nella piazza del capoluogo meneghino. I due sono stati fermati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo, lesioni aggravate e rapina.

Secondo gli inquirenti, che hanno chiesto il trasferimento in carcere per evitare che inquinino le prove o provano a scappare nei paesi di origine, i due hanno dimostrato “spiccata pericolosità“. Grazie ai video di quella sera i due sono stati riconosciuti tramite un software di riconoscimento facciale che ha dato un nome e un cognome ad entrambi. Abdallah Bouguedra vive a Torino e indossava un piumino rosso lucido, Mahmoud Ibrahim vive nella periferia di Milano e quella sera indossava un giubbotto di pelle e una felpa verde fluo.

CHI SONO ABDALLAH BOUGUEDRA E MAHMOUD IBRAHIM

Ma chi sono i due giovani fermati dalle forze dell’ordine per la violenza di gruppo avvenuta in piazza Duomo a Milano? A farne un identikit è il Corriere della Sera. Abdallah Bouguedra, 21 anni, è nato a Torino da genitori marocchini. Fisico scolpito e amante della palestra, il giovane fa parte del gruppo di torinesi arrivati nel capoluogo meneghino per festeggiare il Capodanno. Nel video che circola sul web sull’aggressione è quello che tenta per primo l’approccio con la 19enne, le mette il bracci attorno alle spalle e, secondo testimoni, è colui che ha strattonato la vittima e le ha strappato i vestiti.

Mahmoud Ibrahim, 18enne che risiede a Dergano nella periferia di Milano, è arrivato in Italia nell’estate del 2019. Chi lo conosce lo descrive come un bravo ragazzo, eppure la sera di Capodanno in piazza Duomo è stato rintracciato per due diverse violenze. Nel racconto delle vittime è lui il primo a farsi sotto, a importunare la comitiva di quattro amiche. E una volta respinto, è lui a chiamare a raccolta il gruppo che le accerchia, ruba cellulare e borsa, e le aggredisce. “Non ho fatto nulla, non le ho toccate” ha detto davanti al gip al quale Ibrahim ha dichiarato di aver visto da lontano prima di scappare.



