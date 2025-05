A rappresentare la Germania all’Eurovision 2025 ci sarà il duo musicale Abor & Tynna, nato nel 2016. A costituirlo sono due fratelli: Attila, chiamato Abot, nato nel 1998, e Tunde, soprannominata Tynna, venuta al mondo due anni più tardi. Il duo è di origine austriaca: i due ragazzi sono figli di Csaba Bornemisza, membro dell’Orchestra filarmonica del teatro dell’Opera di Vienna. Il papà, di origine ungherese, suona nella prestigiosa orchestra dal 1993. I due ragazzi hanno dunque seguito le orme del padre e cominciato a fare musica da giovanissimi. Tunde ha imparato a suonare il flauto traverso mentre Abor, il fratello, suona il violoncello. Il debutto musicale per Abor & Tynna è arrivato prestissimo, nel 2016, quando avevano rispettivamente 18 e 16 anni. Nonostante questo, le prime canzoni sono state pubblicate solamente quattro anni più tardi, nel 2020.

Abor & Tynna hanno preso parte alle selezioni per arrivare a rappresentare la Germania all’Eurovision Song Contest 2025. Pur non essendo tedeschi, i due hanno deciso di iscriversi e sono arrivati in semifinale, dove hanno presentato il loro inedito, “Baller”, che ha convinto tutti, facendoli arrivare in finale. Proprio all’ultimo atto Abor & Tynna hanno conquistato il primo posto con il 35% delle preferenze. Prenderanno dunque parte all’Eurovision 2025 in rappresentanza della Germania.

Abor & Tynna, chi è il duo: dall’Austria alla Germania per l’Eurovision 2025

Abor & Tynna prenderanno parte all’Eurovision 2025 con la Germania. Abor, il fratello classe 1998, suona il violoncello e si occupa della produzione mentre Tunde, chiamata anche Tynna, suona il flauto traverso e canta. Il duo è specializzato in musica pop ma anche hip hop ed elettropop. Il brano che porteranno all’Eurovision, “Baller”, parla della fine di una relazione e di quei sentimenti che ne conseguono, come malinconia e tristezza: emozioni che la cantante prova nel rivedere il suo ex fidanzato. Una canzone che ha conquistato il publico tedesco e che è pronta a fare lo stesso con l’Eurovision.