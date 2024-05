Chi sono Adelio e Rosalba, genitori di Gilles Rocca/ Il padre: “I tuoi sorrisi sono la mia forza, sei tutto!”

I successi di un figlio sono sempre un orgoglio dei genitori: ma il sentimento è spesso reciproco, soprattutto quando si è fieri degli insegnamenti ricevuti e grati per il supporto costante. Lo dimostra Gilles Rocca quando parla di papà Adelio e mamma Rosalba; in diverse occasioni televisive – così come sui social – l’attore ha colto l’attimo per mettere l’accento sull’amore viscerale che li lega in maniera reciproca a testimonianza di una famiglia unita all’insegna dell’amore.

Ma chi sono Adelio e Rosalba, genitori di Gilles Rocca? Prima di apprendere qualcosa in più tramite dichiarazioni al miele e messaggi d’amore, è doveroso un cenno generico sulla quotidianità. Come riporta Novella 2000, entrambi si occupano e sono titolari di un’azienda specializzata nel noleggio di strumenti musicali e in tutto ciò che concerne l’assistenza nel settore.

Genitori Gilles Rocca, il rapporto viscerale con il padre Adelio: “Mi manchi papino mio…”

A proposito dell’attività professionale dei genitori di Gilles Rocca, il padre Adelio si occupa da anni della gestione degli strumenti musicali per il Festival di Sanremo. Diversi decenni al servizio della kermesse come testimoniato dalle parole sui social dell’attore circa 3 anni fa: “Tra poco ci sarà l’ultima serata del Festival, quando mi dispiacere non essere al tuo fianco ad aiutarti ma sapere che ci sei tu per me è un orgoglio immenso; mi manca il palco, mi mancano tutti gli amici… E mi manchi tu papino mio! Sei il mio orgoglio, sono solo 21 Festival che fai”.

Sempre riguardo i genitori di Gilles Rocca – Adelio e Rosalba – sono da menzionare anche le parole del padre dedicate all’attore durante la sua esperienza a Ballando con le stelle; necessarie per comprendere ulteriormente il grande amore che lega la sua famiglia. “… Sono fortunato perchè ho avuto dalla vita il figlio che ho sempre desiderato, i tuoi sorrisi sono sempre stati la mia forza, oggi non posso che dirti grazie. Mi manchi come amico e collega, mi manchi perchè sei tutto per me”.











