CHI SONO ADRIANA ATZEI E DENIS PADOVANO: "QUANDO CI PERQUISIRONO IN CASA…"

Chi sono Adriana Atzei e Denis Padovano, moglie e figlio di Michele? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del weekend con le storie e le interviste in esclusivo che propone “Verissimo”, i riflettori si accenderanno su un personaggio probabilmente ‘sbloccherà’ diversi ricordi nel pubblico maschile e gli aficionados del calcio Anni Novanta: protagonista nel salotto di Silvia Toffanin sarà infatti il 58enne ex calciatore della Juventus che, tuttavia, oggi non parlerà tanto della sua carriera quanto della lunga vicenda giudiziaria che l’ha visto condannato e poi incarcerato con l’accusa di finanziamento di un traffico internazionale di dChi sono Adriana Atzei e Denis Padovano, moglie e figlio Michele/ “Mia vicenda gli ha rovinato infanzia e…”roga. E, in attesa di ascoltare dalle sue parole questa vicenda, raccontata nel libro autobiografico che presenterà, vediamo intanto chi sono Adriana Atzei e Denis Padovano, la famiglia di Michele.

Per raccontare chi sono Adriana Atzei e Denis Padovano, moglie e figlio di Michele, dobbiamo ripercorrere in parallelo la vicenda giudiziaria di cui sopra che, nel corso di 17 lunghi, anni, ha finito inevitabilmente per coinvolgere anche la famiglia dell’ex dirigente sportivo originario di Torino e, anzi, finita sotto i riflettori durante tutto questo tempo. Tra l’altro, è stato lo stesso Michele Padovano, di recente, in una delle tante interviste e incontri organizzati per presentare il suo libro autobiografico e il documentario targato Sky di prossima uscita che racconta la sua storia, a parlare di come sua moglie Adriana e il figlio Denis abbiano vissuto questa sorta di ‘Odissea’: “La mia vicenda gli ha rovinato l’infanzia” ha spiegato il 56enne riferendosi al figlio Denis, il cui nome peraltro ha una storia molto bella dietro…

MICHELE PADOVANO: “HO CHIAMATO MIO FIGLIO DENIS IN ONORE DI…”

Parlando di chi sono Adriana Atzei e Denis Padovano, dobbiamo infatti aprire brevemente questo file dato che il nome dato dall’ex attaccante al figlio è una dedica a un calciatore scomparso nel lontano 1989, Denis Bergamini, e sulla cui morte solo di recente è stata fatta forse giustizia dopo anni di oblio e di piste che si concludevano nel nulla: Bergamini, classe 1962, era stato infatti suo amico e compagno di squadra nei tempi di Cosenza e per la cui morte è stata proprio di recente condannata a 16 anni l’ex fidanzata dell’epoca con l’accusa di concorso con ignoti in omicidio volontario. “La mia famiglia è stata tutta la mia forza (…) ma ringrazio anche i miei avvocati, ho trovato due professionisti e due grandissimi amici in Michele Galasso e Giacomo Francini” aveva aggiunto Padovano, pur lamentandosi di quello che ha inevitabilmente perso…

Infatti, nel nostro ritratto su chi sono Adriana Atzei e Denis Padovano, la famiglia di Michele, dobbiamo ricordare che al termine di questo lungo iter giudiziario non solo l’ex calciatore -che nel frattempo ha dovuto vendere molti dei suoi averi- non ha ancora avuto diritto ad alcun risarcimento, ma ha perso tanto dal punto di vista umano. “In questi 17 anni c’è dentro tanta vita, troppa. Quasi tutta. E non torna indietro. Chi me la rende? Ogni mattina mi svegliavo con l’ossessione, e poi restava sempre con me: fine pena mai. È un miracolo se non impazzisci o non ti ammali di brutto…” aveva raccontato a ‘la Repubblica’ il 58enne, spiegando che sono grazie ad Adriana e Denis ne è venuto fuori. Non solo: drammatico è pure il racconto dell’arresto (“Degli agenti in borghese mi hanno scaraventato fuori e sbattuto sull’asfalto a faccia in giù”) e della successiva perquisizione a casa (“Mio figlio 14enne dormiva, mia moglie guardava in silenzio”). Pochi amici e persone che non gli hanno voltato le spalle: tra cui il compianto Gianluca Vialli che “quando mi hanno arrestato, Vialli chiamava tutti i giorni mia moglie. Era una persona e un amico, so che oggi sarebbe felice per me”.