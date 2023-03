Chi sono Adriano, Emanuele e Francesco, figli Giancarlo Giannini/ Le carriere

Lorenzo e Adriano, i primi due figli di Giancarlo Giannini avuti dal primo matrimonio con Livia Giampalmo

I riconoscimenti sono certamente un valore aggiunto quando si tratta di confermare e impreziosire una carriera, ma nel caso di Giancarlo Giannini non serviva certo l’inserimento della stella nella Walk of Fame per ricordare quanto sia inestimabile il suo ruolo artistico come attore. Elencare tutte le sue collaborazioni e ruolo sarebbe impossibile, vista la vastità di impegni che hanno caratterizzato la sua longeva carriera nel cinema. Altrettanto densa è stata la sua vita privata, impreziosita da 2 matrimoni e 4 figli. Giancarlo Giannini ha avuto infatti un primo matrimonio con l’attrice Livia Giampalmo, con la quale ha avuto i suoi primi due figli: Lorenzo – scomparso alla tenera età di 20 anni – e Adriano.

DIRETTA/ Lecce Udinese Primavera (risultato finale 1-0): Corfitzen blinda il primato!

Dal secondo matrimonio di Giancarlo Giannini con Eurilla Del Bono sono invece nati altri due figli, Emanuele e Francesco. Con l’aria di arte che si sarà respirata in casa, era impossibile che ognuno di loro non sentisse l’esigenza di affacciarsi al medesimo settore che ha reso grandi i genitori. Il secondogenito infatti, Adriano Giannini – nato a Roma nel 1971 – ha seguito le orme paterne esordendo sul grande schermo nel 2001. Da allora è riuscito ad apparire in diverse pellicole di spicco come in “Travolti dal destino” prodotto da Madonna. Nel tempo è riuscito ad imporsi anche con la figura di doppiatore; molti lo ricorderanno per la voce prestata ad Heath Ledger, nel ruolo di Joker. Dal 2019 Adriano Giannini è sposato con Gaia Trussardi, con una cerimonia però riservata a pochi intimi.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: in campo al Via del Mare!

Emanuele e Francesco; la carriera musicale dei figli di Giancarlo Giannini ed Eurilla Del Bono

Così come il fratello più grande, nato dalla precedente relazione di Giancarlo Giannini con Livia Giampalmo, anche Emanuele e Francesco hanno avuto modo di affacciarsi al mondo dell’arte seppur su un binario differente. Primo figlio nato dalla relazione tra l’attore ed Eurilla Del Bono, Emanuele Giannini non pare sia molto avvezzo a mostrarsi sotto la luce dei riflettori e sono dunque poco note informazioni particolari legate alla vita sentimentale e professionale. E’ risaputo però la sua passione per la musica, che coltiva appunto come stimato musicista.

Diretta/ Lecce Torino (risultato 0-0) streaming video tv: si rivede Radonjic, via!

L’ultimo figlio di Giancarlo Giannini, nato dalla relazione attuale con l’attrice Eurilla Del Bono, è Francesco Giannini. Anche lui si è lasciato invadere dalla passione per l’arte declinata in musica. Lontano dunque dal mondo dello spettacolo e dalla carriera cinematografica che ha reso grandi i genitori, così come il fratello pare essere uno stimato musicista. Al pari di Emanuele evita con puntualità le interviste e l’esposizione mediatica, preferendo dunque una vita tranquilla e lontana dalle indiscrezioni e rumors di gossip.











© RIPRODUZIONE RISERVATA