Chi sono Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan, i figli di Bobby Solo: nati da tre relazioni differenti, l'ultimo venuto al mondo nel 2013

Figli di Bobby Solo, quattro da due matrimoni con Sophie Teckel eTracy Quade

Bobby Solo è papà di cinque figli, nati da tre donne diverse. Dalla prima moglie, Sophie Teckel, ballerina di origine francese, sono nati Alain, Chantal e Muriel. Il primogenito, classe 1968, ha un rapporto stretto con il papà, del quale è sempre stato consigliere: basti pensare che proprio a lui l’artista confessato per primo di essersi innamorato della splendida Tracy, che è poi diventata sua moglie.

Tre anni dopo Alain è nata Chantal, nel 1971, mentre l’ultima figlia nata dal primo matrimonio, Muriel, è venuta al mondo nel 1975. Il primogenito di Bobby solo ha avuto, in passato, problemi di tossicodipendenza: ne è riuscito fortunatamente ad uscire e oggi gestisce uno splendido progetto, “Vita da cani”, che si occupa di pet therapy.

Chantal, la seconda figlia di Bobby Solo, è una business coach mentre Muriel lavora come cake designer. Oggi adulti e con le loro rispettive famiglie, i figli di Bobby Solo sono molto diversi tra loro ma hanno in comune lo splendido rapporto che hanno con il papà. Nel 1990 Bobby Solo ha avuto anche un’altra figlia, Veronica, nata il 16 marzo 1990 dalla storia con Mimma Foti. La bambina è nata negli anni in cui il cantante stava divorziando dalla prima moglie e l’ha riconosciuta solamente nel 1991, quando appunto ha divorziato.

Chi sono Alain, Chantal, Muriel, Veronica e Ryan, i figli di Bobby Solo

Veronica, la figlia di Bobby Solo, non ha mai stretto questo grande legame con il papà. Di recente ha raccontato: “Mio papà sicuramente è mio papà e io mi sento sua figlia ma lui non ha mai fatto il padre”.

Un rapporto che dunque ha faticato a decollare quello tra i due, tanto che negli anni il loro legame si è molto allentato e i due si vedono sporadicamente. Nel 2013 è nato il quinto e ultimo dei figli di Bobby Solo, Ryan, nato dall’amore con la moglie Tracy, di più di 25 anni in meno di lui.