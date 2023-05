Chi sono Albina&Familja Kelmendi, Albania/ All’Eurovision 2023 in gara con Duje

A rappresentare l’Albania all’Eurovision 2023, che quest’anno avrà luogo a Liverpool, saranno Albina & Familja Kelmendi con il loro brano, Duje. La cantante si esibirà sul palco dell’Eurovision insieme alla sua famiglia, composta dal fratello Albin, dalle sorelle Vesa e Sidorela e dai genitori, Albana e Bujar, che le hanno trasmesso l’amore per la musica.

Perché l’Australia partecipa all’Eurovision 2023?/ Se dovesse vincere sarebbe diverso…

Albina & Familja Kelmendi, chi è la cantante in gara ad Eurovision 2023

Albina Kelmendi è nata a Pejë, in Kosovo, il 27 gennaio 1998 da una famiglia di musicisti. Inevitabilmente la musica ha sempre fatto parte della sua vita e fin da piccola ha imparato a suonare il clarinetto e il pianoforte secondario. Inizia la sua carriera artistica con la sua famiglia nella Family Band, e nel 2014 arriva finalista nel talent show The Voice of Albania 4, programma che le donerà successo e fama in tutto il Paese. Negli anni successivi pubblica diversi singoli e partecipa a numerosi festival internazionali fino a debuttare nel 2022 con il suo primo album: Nana loke. Pochi mesi dopo prende parte al Festival di Këngës, con il brano Duje, e viene scelta per rappresentare l’Albania all’Eurovision 2023.

Finalisti Eurovision 2023: chi sono?/ Pronostico: occhio alla Danimarca, Romania...

Albina & Familjia Kelmendi, significato del brano Duje, in gara ad Eurovision 2023

La compositrice Eriona Rushiti, che ha scritto il brano Duje, in un’intervista ha dichiarato riguardo alla partecipazione al contest che la messa in scena per lo spettacolo è stata curata nei minimi dettagli dalla direttrice creativa svedese Sacha Jean-Baptistedato, poiché dovranno salire sul palco sei artisti e tutto deve essere studiato in ogni particolare. La canzone “Duje” di Albina & Familja Kelmendi narra la storia di un amore finito e del dolore e dei rimpianti che ne derivano. Il testo rappresenta il vuoto e la confusione del protagonista dopo la rottura, mentre con fatica cerca la forza per andare avanti e trovare un nuovo scopo nella propria vita.

Chi è Monika Linkyte, Lituania?/ La cantante in gara con "Stay" all’Eurovision 2023

Il ritornello rivela il tema centrale del brano all’Eurovision 2023, cioè il potere dell’amore e l’importanza di dargli il giusto valore e proteggerlo. La cantante riflette sulla bellezza della relazione ormai finita, esortando l’ex partner a ricordare i bei momenti che hanno condiviso. I versi enfatizzano l’idea che vale la pena lottare per l’amore, che le relazioni possono essere fragili e che dovremmo fare tutto il possibile per preservare il sentimento che ci unisce con gli altri. In generale Duje è un brano struggente e sentito sulla potenza dell’amore e l’importanza di proteggere le relazioni, anche dopo che sono finite.

Il video ufficiale di Duje di Albina & Familja Kelmendi, Eurovision 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA