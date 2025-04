Torna anche nel 2025 l’esperimento sociale di Matrimonio a Prima Vista, il programma di Real Time che prevede che due persone affini, secondo gli esperti, si sposino per poi conoscersi solamente in un secondo momento. Nella nuova stagione vedremo tra i protagonisti anche Alessandro e Francesca, che avranno modo di capire nel corso del programma se siano affini e se il loro legame possa andare oltre e sopravvivere anche al termine della trasmissione. Ma chi sono i due? Francesca Ricasoli è originaria di Roma: ha trent’anni e fa la commessa. Quando le chiedono di raccontarsi, lei si descrive come una donna generosa e altruista, anche un po’ introversa, non essendo troppo avvezza alla condivisione delle proprie emozioni.

Francesca ha vissuto in passato dei momenti particolarmente complicati a causa del rapporto con il suo corpo: la donna, infatti, in passato era obesa e ha perso 80 chili nell’ultimo anno. Si racconta come indipendente e molto fiera del suo percorso, nel quale l’ha sostenuta sempre con estremo amore la sua famiglia, con la quale ha un rapporto speciale. Per quanto riguarda le passioni, Francesca dice di amare l’arte: nel tempo libero dipinge, ascolta musica e scrive racconti.

Alessandro e Francesca a Matrimonio a Prima Vista 2025: la loro coppia sopravvivrà?

Alessandro, che sposerà Francesca a Matrimonio a Prima Vista 2025, ha invece 37 anni e vive a Ciampino, a pochi passi da Roma, dove invece vive Francesca. L’uomo ha sempre lavorato nell’hôtellerie ma negli ultimi anni ha cambiato la sua vita dopo aver deciso di realizzare il sogno del papà, aprendo una sua società sportiva. Un desiderio realizzato per il papà che non c’è più da dieci anni ma anche per lui stesso, visto che Alessandro ama il calcio. Per quanto riguarda invece il tempo libero, l’uomo spiega di amare appunto il pallone ma anche gli animali. Alessandro e Francesca riusciranno a proseguire nel loro matrimonio rimanendo insieme? Lo vedremo solamente puntata dopo puntata.