Alessandro e Giorgio Merk, chi sono i figli di Rita Pavone e Teddy Reno: il primo ha scelto il giornalismo, il secondo segue le orme dei genitori.

Nati nel segno di due stelle indiscutibili della musica italiana; Alessandro e Giorgio Merk – figli di Rita Pavone e Teddy Reno – hanno respirato fin dagli albori la bellezza dell’arte e non potevano che seguire, imprimendo la propria firma personale, le orme dei genitori. Non hanno mai amato i riflettori; cresciuti in Svizzera e particolarmente legati al senso di famiglia, hanno avuto modo di imporsi nei rispettivi settori seguendo l’esempio dettato proprio dai genitori.

Alessandro Merk – primo dei figli di Rita Pavone e Teddy Reno – è nato nel 1969 e si è affermato in un mondo parallelo a quello dove i genitori hanno scritto pagine indelebili. La sua passione è sempre stata la scrittura e oggi risulta particolarmente stimato nel mondo del giornalismo – soprattutto di stampo politico – “I nostri genitori non ci hanno mai fatto sentire il peso della notorietà”, raccontava in un’intervista del passato: “Sono sempre stati in primis papà e mamma”.

Figli di Rita Pavone, Giorgio Merk sulla scia artistica dei genitori

Il secondo dei figli di Rita Pavone e Teddy Reno – Giorgio Merk – ha in parte dato seguito alla vena artistica ascrivibile appunto ai genitori. Fin da giovanissimo si è avvicinato al mondo della musica destreggiandosi tra band ed esperienze di sperimentazione tra diversi generi e modalità. Nota la sua partecipazione in qualità di frontman dei Sack Trick e soprattutto il suo modo di interagire con il mondo della musica scrollandosi dell’etichetta di ‘figlio d’arte’. “Ho sempre lasciato che fosse la musica a parlare per me, evitando l’etichetta; è sicuramente una strada più difficile ma al contempo gratificante”. Da annoverare anche le parole proprio di Rita Pavone a proposito del legame con i suoi figli: “Sono fiera di loro; hanno seguito la loro strada con forza e decisione. Per una mamma è questa la gioia più grande; ho sempre sperato che fossero felici senza mai imporgli nulla”.