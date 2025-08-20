Chi sono i figli di Pippo Baudo, Alessandro e Tiziana: il primo riconosciuto solo più di trent'anni dopo, la seconda nata dal matrimonio con Angela Lippi

L’Italia intera piange la scomparsa di Pippo Baudo, morto a 89 anni il 16 agosto. Un addio doloroso per il pubblico ma soprattutto per la sua famiglia e in particolar modo per Alessandro e Tiziana, i suoi amati figli. Nonostante la sua popolarità, il presentatore era piuttosto riservato e amava vivere in privato i suoi affetti. Per questa ragione non tutti sanno chi sono i figli di Pippo Baudo e qual è la loro storia, spesso anche travagliata. Il primogenito si chiama Alessandro ed è nato da una storia extraconiugale. Pippo ebbe infatti una relazione con Mirella Adinolfi, sposata con un dirigente Rai. Una storia che sembrava al capolinea, ma quando Mirella rimase incinta, essendo sposata, non potè far altro che tornare con il marito: all’epoca, infatti, il divorzio non esisteva.

Alessandro è così stato riconosciuto da un altro uomo ed è cresciuto in Canada, lontano dal papà, che lo ha conosciuto (non rivelando di essere il papà). Il riconoscimento è arrivato infatti solamente quando Alessandro aveva ormai più di trent’anni. Nonostante sia cresciuto lontano dal suo vero padre, il ragazzo ha stretto un rapporto splendido con Pippo Baudo, tanto da tornare a vivere in Italia qualche anno fa dopo una vita passata in Australia. Il motivo? La volontà di stare più vicino al papà e di godersi i suoi ultimi anni di vita.

Chi sono i figli di Pippo Baudo: a loro l’eredità del papà

Nel 1970 Pippo Baudo è diventato papà per la seconda volta di Tiziana, avuta da Angela Lippi, la sua prima moglie. La ragazza, una volta adulta, è diventata prima per un periodo la segretaria del papà, per poi dedicarsi ad altro e nello specifico degli eventi pubblici e delle relazioni di RTL 102.5. Mamma di due gemelli nati nel 2010, Tiziana aveva un legame profondo con il papà. In tanti, dopo la morte di Pippo Baudo, si sono chiesti che fine farà la sua eredità. Il testamento non è stato ancora reso noto ma appare certo che andrà tutto – o quasi – ai suoi figli Alessandro e Tiziana. Si tratta di un patrimonio plurimilionario dopo cinquant’anni di televisione.