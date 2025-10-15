Tutto su Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia che tornano a Uomini e Donne per festeggiare i 95 anni di lui.

Gradito ritorno nello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 15 ottobre 2025. Tra l’arrivo sul trono di Sara Gaudenzi che comincia ufficialmente il suo percorso da tronista e le classiche discussioni tra Gemma Galgani, Mario Lenti e Magda, c’è anche un momento dedicato alle emozioni grazie all’arrivo in studio di Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia che, in studio, arrivano bellissimi, sereni e sorridenti. Alessandro e Maria Teresa si sono conosciuti nel parterre del trono over dove Alessandro, in precedenza, aveva frequentato anche Pinuccia.

Tuttavia, è con Maria Teresa che ha trovato la serenità e con lei ha lasciato definitivamente la trasmissione nel 2024. “Stiamo bene insieme. Sembrava una cosa così, invece nella seconda serata è scattato qualcosa. Abbiamo cenato insieme e quando l’ho accompagnata in albergo c’è stato un bacetto, io ho sentito la centrale elettrica in corpo. Ci siamo guardati negli occhi e da lì è scoppiato tutto. Spesso dormo da lei a Frosinone, ci troviamo su tutto”, le parole di Alessandro.

Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia: compleanno a Uomini e Donne

“C’è un compleanno da festeggiare”, annuncia Maria De Filippi. “Ha compiuto 95 anni ed è sempre fidanzato con lei”, dice ancora la conduttrice che poi lascia spazio ad Alessandro e Maria Teresa che, elegantissimi, salutano tutti. “Ci hai fatto un bel regalo”, dice Maria Teresa.

“Stai benissimo e sei sempre molto elegante. Anche lei lo è”, dice poi Maria che fa entrare la torta come sorpresa di compleanno da parte della redazione. Alessandro, poi, non trattiene le lacrime per l’emozione così come Cristiana Anania. Poi, per ballare in studio, chiede “Un senso” di Vasco Rossi che è il suo cantante preferito.

