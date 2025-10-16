Alice Francavilla e papà Gianvito, Io canto family: la figlia e il padre originari di Mottola, in Puglia, sono riusciti ad approdare in semifinale

Alice Francavilla e papà Gianvito sono tra i protagonisti di Io canto family. Papà e figlia, originari di Mottola in Puglia, stanno stupendo con esibizioni cariche di emozione e talento: se Alice potrebbe essere un astro nascente della musica, anche papà Gianvito non sta affatto sfigurando, stupendo con i suoi movimenti e la sua voce. “Per noi cantare insieme significa sorridere e vivere momenti unici in famiglia!” hanno raccontato Alice e Gianvito, tra i grandi protagonisti del talent show di Canale 5.

Gianvito, il papà di Alice, nel corso dell’ultima puntata, ha raccontato un episodio che ha fatto molto ridere i giudici: “I miei parenti suonano quasi tutti nella banda del paese, che porta bei soldi e suona ai funerali. Un giorno è mancato un componente e mio cugino mi ha invitato a suonare con loro. Ma io, non conoscendo la musica, non conoscevo gli attacchi. Allora mi ha detto ‘Mettiti vicino a zio Franco, lui ti farà un segno’ ma ogni tanto zio si dimenticava di farmi segno di dover battere i piatti. Ora zio Franco è diventato un idolo ma io non sono stato più chiamato. Il risultato è stato triste e penoso”.

Alice Francavilla e papà Gianvito, Io canto family: “A casa ridiamo tanto”

Chi sono Alice Francavilla e papà Gianvito? Originari di Mottola, in Puglia, i due sono molto uniti. Alice, nella presentazione a Io canto family, ha raccontato: “A casa mia per fortuna si ride tanto”. A unire i due è la musica: “Papà canta bene, è molto bravo. Anche se si emoziona spesso”. Gianvito, ancora, ha spiegato: “Non trovavo il lavoro, ho cominciato a mandare i curriculum a caso. Allora un giorno mi hanno chiamato ma non avevo le competenze necessarie, però mi hanno preso comunque. Non ci credevano che avrei preso parte a questo programma, non conoscono le mie doti canore”.