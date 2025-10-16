Andrea Montecolle e papà Fabio sono approdati a Io Canto Family 2025 senza troppe ambizioni ma ora sognano la finale

Andrea Montecolle e papà Fabio, la scommessa vincente di Sal Da Vinci, sono pronti ad inseguire il loro sogno a Io Canto Family 2025. Dopo aver conquistato, puntata dopo puntata, pubblico e giuria, Andrea e suo padre tenteranno il tutto per tutto per accedere alla finale. Coach Sal Da Vinci, con cui si sono già esibiti nelle precedenti puntate, crede fortemente nella coppia. Andrea e papà Fabio hanno fatto scintille a Io Canto Family 2025 e una delle esibizioni più apprezzate dal pubblico è stata proprio “Non riesco a farti innamorare”, interpretata assieme a coach Sal Da Vinci.

Andrea Montecolle e papà Fabio non si aspettavano di arrivare così lontano nel talent di Michelle Hunziker, ma ora che il sogno è diventato realtà vogliono regalarsi la finale, per contendersi la vittoria. Ci riusciranno? Per scoprirlo non resta che attendere la puntata di stasera, giovedì 16 ottobre…

Andrea Montecolle e papà Fabio, la finale di Io Canto Family 2025 è dietro l’angolo: otterranno il pass?

“Siamo arrivati senza darci obiettivi, poi aver superato diverse prove ci ha dato fiducia. Quando abbiamo saputo che avremmo preso parte al talent è stata un’emozione davvero grande”, ha raccontato papà Fabio durante Io Canto Family 2025. “La musica resta un hobby”, ha precisato ancora il padre di Andrea, ma la coppia non nasconde il desiderio di provare a vincere questa edizione. “Noi ci divertiamo, perché è uno strumento di crescita e significa per noi leggerezza, ma senza ambizioni particolari. Certo, se dovessimo vincere porteremmo a casa 50mila non sarebbe male!”, hanno detto ancora.

Con “Filo rosso” di Alfa, “Non riesco a farti innamorare” di Sal da Vinci e l’indimenticabile “Anna e Marco” di Lucio Dalla, la coppia ha dato grande dimostrazione di forza. Riusciranno padre e figlio a coronare il loro sogno?