Eleonora Giorgi sta vivendo questi ultimi mesi della sua vita con estrema felicità nonostante l’immensa e dolorosa prova davanti alla quale è stata posta. L’attrice, che sta facendo i conti con un tumore al pancreas, ha una fortuna importante: quella di avere al suo fianco le persone a lei più care, che non le stanno facendo mancare neppure per un istante il loro supporto incondizionato. Parliamo in particolare modo dei figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro. I due sono nati da due rapporti differenti: il primo da Angelo Rizzoli, il primo marito, il secondo da Massimo Ciavarro, il secondo. Entrambi i matrimoni sono terminati ma nonostante ciò, la famiglia è rimasta in buoni rapporti e molto unita soprattutto in occasioni così delicate come quella della malattia di Eleonora Giorgi.

Chi è Osvaldo Paterlini, marito di Orietta Berti/ Quasi sessant’anni d’amore: “E’ il mio pilastro…”

I figli, in particolare, non lasciano sola la mamma neppure per un istante. Ma chi sono e cosa fanno nella vita i figli di Eleonora Giorgi, presenza costante nella vita dell’attrice, pronti sempre a rincuorarla e a farla sentire amata? Il primogenito, Andrea Rizzoli, è nato nel 1980 e ha scelto come la mamma la strada del cinema anche se vi lavora da dietro le quinte. Andrea, infatti, è un produttore cinematografico. “Lei non si fa coccolare, ma le ho espresso tutto il mio amore” ha spiegato Andrea Rizzoli, consapevole che potrebbe rimanere poco tempo da vivere con la mamma.

Federica Nargi, l'amore per il compagno Alessandro Matri le figlie Sofia e Beatrice/ "Il nostro per sempre"

Figli di Eleonora Giorgi, chi sono: “Rapporto speciale”

Andrea Rizzoli non è l’unico figlio di Eleonora Giorgi, che in seconde nozze ha sposato Massimo Ciavarro che l’ha resa mamma per la seconda volta di Paolo Ciavarro, nato nel 1991 I due fratelli sono molto legati nonostante abbiano due papà differenti: si vogliono bene, sono una famiglia unica nonostante tutto. Paolo Ciavarro, allo stesso modo della mamma e del fratello, lavora nel mondo della tv: è però meno riservato di Andrea, tanto che anche sui social è molto attivo.

Paolo Ciavarro ha cominciato la sua carriera con Forum, dove tutt’ora lavora come opinionista. Nella casa del Grande Fratello ha invece conosciuto Clizia Incorvaia, che ha poi sposato. Insieme hanno avuto un figlio, Gabriele, che è la gioia di nonna Eleonora Giorgi, come confermato proprio da Andrea: nonostante i dolori e i problemi della malattia, non passa un giorno senza che Eleonora non vada a trovare il suo amato nipotino. I figli di Eleonora Giorgi, nonostante abbiano 11 anni di differenza, hanno sempre avuto un rapporto speciale: “Siamo legati da sempre”, ha spiegato Paolo Ciavarro.

Mara Venier si commuove a Domenica In: “Poco presente per problemi familiari”/ “Quanto sono stanca…”