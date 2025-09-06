Chi sono le figlie di Andrea Camilleri, Andreina, Elisabetta e Mariolina? Nate dal matrimonio con Rosetta Dello Siesto, sono cresciute circondate da libri

Dal lunghissimo matrimonio con Rosetta Dello Siesto con Andrea Camilleri sono nate tre figlie: Andreina, Elisabetta e Mariolina. Le tre figlie di Andrea Camilleri, diverse tra loro, erano tutte e tre molto legate al papà. La prima figlia di Andrea Camilleri è Andreina, nata nell’anno successivo al matrimonio dello scrittore con Rosetta: la primogenita, dunque, è nata nel 1958. Non sappiamo quale sia il lavoro di Andreina, ma ciò che sappiamo è che non ha seguito le orme del papà, al contrario della figlia Arianna. Andreina è infatti mamma di Arianna e Alessandra: la prima ha deciso di diventare scrittrice come il nonno, nonostante la laurea in biologia. Alessandra, invece, ha reso bisnonno lo scrittore, con la nascita di Matilde, alla quale Andrea Camilleri ha dedicato la sua biografia, dal titolo: “Ora dimmi di te. Lettera a Matilde”.

Poche le informazioni in merito ad Elisabetta, la secondogenita di Andrea Camilleri e la moglie Rosetta. Per quanto riguarda invece l’ultima delle sue figlie, Mariolina, sappiamo che è diplomata allo IED e insegna tecniche pittoriche. Mariolina fa l’illustratrice ed è molto apprezzata nel suo ambito. Le figlie di Andrea Camilleri, dunque, nonostante la notorietà e la fama del padre hanno deciso di mantenere un profilo basso e di godersi la loro vita lontano dal mondo dello spettacolo.

Le tre figlie di Andrea Camilleri, molto diverse tra loro ma soprattutto molto riservate, sembrano aver avuto un ottimo rapporto con il papà oltre che tra loro. Poche volte le tre sorelle hanno rilasciato interviste o parlato del rapporto con il padre ma quando è successo si sono mostrate sempre unite e insieme. Qualche anno fa hanno rilasciato un’intervista a Repubblica, nella quale hanno affermato: “Nelle sue carte sentiamo ancora la voce di papà”. Le tre donne, dopo la morte dello scrittore, hanno continuato a curare il suo archivio storico con amore e dedizione.