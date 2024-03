CHI SONO ANGELA E ITALO MAMMONE, GENITORI BIGMAMA/ “Hanno lottato con me contro il cancro…”

BigMama e il supporto dei genitori Angela e Italo Mammone durante la malattia

BigMama ha impreziosito il pomeriggio di Verissimo con racconti decisamente toccanti, conditi dalla consueta verve e simpatia. La giovane ha commosso con il racconto del cancro riscontrato in giovane età, una malattia scoperta proprio quando la sua carriera stava per spiccare il volo. Ho fatto delle visite e ho scoperto di avere un cancro, ovviamente sono andata dai miei genitori perchè non potevo restare da sola a Milano anche perché era il periodo del Covid. Lì ho capito l’importanza della famiglia, mi sono stati vicini per davvero e sono rimasti chiusi in casa con me perchè io rischiavo tanto…”.

Parlando dell’amorevole supporto ricevuto dai suoi genitori – Angela e Italo Mammone – BigMama ha spiegato a Silvia Toffanin: “Ho iniziato a parlare con i miei genitori di tutto e li ho sentiti davvero vicini. Solo a pensare alla sofferenza che hanno potuto provare sto male, loro l’hanno superata da eroi e ce l’abbiamo fatta insieme. Adesso parliamo di tutto sempre e abbiamo scoperto che è il nostro modo per stare bene insieme”. (agg. Valerio Beck)

Chi sono Angela e Italo Mammone, genitori di BigMama

BigMama è stata senza dubbio tra le cantanti emergenti più convincenti del Festival di Sanremo 2024. Non per mancanza di meriti, ma solo per la giovane età, il suo nome non era tra i più noti tra i big scelti per la kermesse ma non per questo non è riuscita a primeggiare con la sua “La rabbia non ti basta”. Cruciali nel suo percorso artistico sono stati Angela e Italo Mammone, genitori della cantante.

Angela e Italo Mammone – genitori di BigMama – hanno seguito la loro figlia in ogni passo mosso nel mondo della musica, in particolare lungo il viaggio del Festival di Sanremo 2024. Entrambi hanno seguito la giovane artista dalla platea, facendole sentire anche solo con lo sguardo amore, fierezza e orgoglio. La loro presenza avrà sicuramente amplificato la voglia di mettersi in gioco di BigMama che proprio dopo la prima esibizione all’Ariston dichiarò di voler dedicare la performance ai genitori.

BigMama e l’amore per i genitori Angela e Italo Mammone: “Il mio riferimento assoluto…”

“Sta realizzando il suo sogno e mi auguro che altri ragazzi prendano esempio, bisogna essere determinati. A lei ho consigliato di essere se stessa come quando si esibì a San Michele…”. Queste le parole di Angela, madre di BigMama – riportate da Donna Glamour – in una breve intervista rilasciata per Telenostra quando ancora la cantante doveva iniziare la sua avventura al Festival di Sanremo 2024.

Toccanti anche le parole di BigMama per i suoi genitori – Angela e Italo Mammone – rilasciate a Wu Magazine. “Ho due genitori che non hanno mai fatto vedere a noi quattro figli nemmeno l’ombra del dubbio del fatto che si amassero. E l’amore che provo per i miei fratelli non te lo posso nemmeno spiegare… La famiglia è il mio riferimento assoluto, che non ha mai traballato”.

