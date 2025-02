Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, il pubblico del dating show condotto da Maria De Filippi ha assistito alla nascita di una nuova sintonia nel Trono Over. I protagonisti di questa storia sono Raimondo e Anna, due volti uniti da un’affinità immediata che li ha resi irresistibili insieme.

La dama è scesa in studio per conoscere proprio lui. Il loro primo incontro per le strade di Roma ha subito acceso una scintilla. Una passeggiata tra i vicoli della Capitale è bastata per far emergere il desiderio di condividere momenti autentici e felici. “Devi sempre sorridere con me”, ha affermato Raimondo, trovando in Anna una risposta altrettanto profonda: “Dobbiamo goderci questi ultimi anni che ci restano. Il sorriso è vita”.

Chi è Raimondo del Trono Over di Uomini e Donne? Il flirt con Anna Grassi

Raimondo del Trono Over di Uomini e Donne ha 86 anni ed è un uomo dal passato affascinante e dal presente ancora tutto da scrivere. Vedovo, padre di figli che risiedono all’estero, ha costruito una vita tra luoghi importanti come Saint Moritz, la Costa Azzurra e Los Angeles, città in cui aveva una casa purtroppo distrutta da un incendio.

Il mistero sul suo passato lavorativo resta, così come la sua eventuale presenza sui social. Una cosa è certa: il suo fascino e la sua eleganza non sono passati inosservati agli occhi del pubblico e del parterre femminile.

Uomini e Donne: chi è Anna Grassi del Trono Over? Il ritorno nel parterre dopo anni

Anna Grassi del Trono Over ha 75 anni ed è una donna forte e indipendente. Madre di cinque figli – quattro femmine e un maschio – è originaria di Roma e non è nuova a Uomini e Donne. La donna aveva già partecipato nella stagione 2018-2019, vivendo un’esperienza con Carmine. Adesso, il destino le ha riservato un nuovo incontro, e il suo entusiasmo per questa conoscenza è palpabile.

