In vista della semifinale del Grande Fratello la curiosità degli appassionati si concentra sulle possibili sorprese per i concorrenti ancora in gioco in particolare su aspetti della loro vita che potrebbero emergere ad un passo dalla finale. Focus in particolare su Giglio – Luca Giglioli – che spesso ha menzionato lungo il corso della sua esperienza il rapporto viscerale con i genitori. Il concorrente ha spesso sottolineato come tutti i principi che porta con fierezza sono frutto dell’educazione di mamma Annalisa e papà Filippo, due fari nella vita del ragazzo così come di suo fratello Andrea.

“Mamma è sempre stata la musa di papà”, parlava così Giglio in uno dei tanti momenti in cui si è ritrovato a celebrare la bellezza dell’amore che lega i suoi genitori Annalisa e Filippo. Altrettanto al miele le parole della mamma: “E’ una persona buona, intelligente… Ha fatto tesoro dei nostri insegnamenti”. Parole che mettono in evidenza quando sia stato fondamentale lo scambio non solo emotivo per la crescita di Luca Giglioli, oggi impegnato al Grande Fratello e ad un passo dalla finale.

Andrea, chi è il fratello di Giglio al Grande Fratello: anche lui porta avanti la passione di famiglia

Sicuramente importante è il rapporto di Giglio con suo fratello Andrea che, in maniera equivalente, ha ricevuto amore e insegnamenti fondamentali dai genitori Annalisa e Filippo. Ma chi è il fratello del concorrente del Grande Fratello? Poche informazioni sono note non trattandosi di un personaggio pubblico e, a differenza della mamma e il papà, ha fatto sentire meno la sua voce nel corso dell’esperienza di Giglio nel reality. Ciò non toglie però nulla al legame tra i due; sappiamo che Andrea – fratello di Luca Giglioli – è anche lui impegnato nel salone di famiglia in qualità di parrucchiere. Dunque, i due condividono la medesima passione ed hanno ereditato la stessa voglia di portare avanti la tradizione inaugurata dal nonno e portata avanti fino a loro.