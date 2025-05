CHI SONO ANTHONY E ALAIN-FABIEN DELON? PADRE “DURO E ANAFFETTIVO CON LORO”

Chi sono Anthony e Alain-Fabien Delon, fratelli di Anouchka, e cosa sappiamo della (presunta) disputa per l’eredità che sarebbe in corso tra di loro a quasi un anno dalla scomparsa di uno dei più grandi attori francesi sempre? Nel secondo dei due appuntamenti del fine settimana con “Verissimo”, si tornerà a parlare infatti della leggenda della cinematografia transalpina dato che, nel ricco parterre di ospiti del salotto televisivo di Silvia Toffanin, tornerà Anouchka Delon, 35enne figlia del produttore cinematografico morto il 18 agosto del 2024, da lui definita la “prediletta” e in continuo contrasto con i fratelli negli ultimi anni non solo per la gestione della malattia del padre ma, secondo alcuni, anche per via dell’ingente eredità. Scopriamo qualcosa di più su questa vicenda raccontando chi sono Anthony e Alain-Fabien Delon, fratelli di Anouchka.

Per ricostruire questo intricato caso mediatico, oltre che una vicenda famigliare molto dolorosa, possiamo scoprire chi sono Anthony e Alain-Fabien Delon, fratelli di Anouchka, accennando alla movimentata vita sentimentale dell’attore e alle tante donne che ha amato. Dopo la love story con Romy Schneider, Delon aveva avuto un flirt con la cantante Nico, pur non riconoscendo mai Christian Aaron Boulogne, il figlio nato nel 1962 e purtroppo deceduto prematuramente nel 2023. Sarà invece dal matrimonio con Nathalie Delon che nascerà il suo secondogenito Anthony, classe 1960 e capace di seguire le orme del padre e che lo aveva reso nonno con l’arrivo della sua unica nipote, Alyson Le Borges (pur se ripudiata dallo stesso papà). Infine, dalla relazione con la modella olandese Rosalie van Breemen erano nati prima Anouchka (1990) e poi Alain-Fabien Delon quattro anni più tardi.

ANOUCHKA DELON, “FIGLIA PREDILETTA” DI ALAIN DELON: BATTAGLIA COI FRATELLI PER..

Raccontando chi sono Anthony e Alain-Fabien Delon, fratelli di Anouchka, dobbiamo ricordare il rapporto burrascoso che l’icona francese ha sempre avuto coi due eredi maschi, da alcuni media d’Oltralpe definito “duro e anaffettivo” nei loro confronti. Niente di tutto ciò con Anouchka, la sua preferita, e colei che aveva voluto al suo fianco a Cannes quando aveva ritirato, proprio dalle sue mani, la prestigiosa Palma d’Oro onoraria. “Non ho mai detto ‘ti amo’ a nessuna quanto a lei” la confessione fatta tanto tempo fa dal compianto padre, per il quale la nascita di Anouchka avrebbe rappresentato, provocatoriamente, la prima esperienza di paternità. Da qui le continue dispute tra lei, il fratello (oggi attore, scrittore ed ex modello) e l’altro fratellastro, che l’accusavano di aver manipolato l’oramai anziano genitore: e senza dimenticare che i dissidi tra la donna che accusava i due di aver messo in pericolo la vita di papà Alain, ribadendo (come fatto a “Verissimo”) di aver provato a portare Delon con lei in Svizzera per farlo curare, negando motivazioni economiche dietro tutto ciò.

Nel nostro ritratto su chi sono Anthony e Alain-Fabien Delon, fratelli di Anouchka, dobbiamo aggiungere l’ultimo tassello, ovvero la lite che ci sarebbe stata tra di loro in merito alla suddivisione dell’eredità. In realtà, come sottolineato sarcasticamente da qualcuno, sembrava che i tre fossero d’accordo su almeno un’altra cosa (oltre al comunicato congiunto scritto a seguito della scomparsa del genitore), ovvero la ripartizione in modo che la 35enne avesse il 50% del patrimonio (200 milioni di dollari) e gli altri due uomini la restante parte suddivisa equamente. Infatti, i tre avevano sempre sostenuto che non ci sarebbero state differenti vedute tra loro in merito alla distribuzione di quanto lasciato nel testamento da Delon sr., ma le parole di Anthony rilasciate a ‘Paris Match’ sul fatto che il padre abbia voluto favorire Anouchka ha riacceso le polemiche…