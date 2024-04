Chi sono Antonietta e Angelo, genitori di Maria Grazia Cucinotta/ “Mia madre mi ha salvata…”

Maria Grazia Cucinotta, il successo grazie al supporto dei genitori

E’ difficile credere che qualcuno non conosca la straordinaria carriera di Maria Grazia Cucinotta, tra le attrici più apprezzate del nostro Paese e che nel tempo è riuscita a farsi notare anche dalla critica internazionale. In questo spazio ci dedicheremo però ad alcuni aneddoti che riguardano i suoi affetti più cari, in particolare i genitori Antonietta e Angelo.

Se Maria Grazia Cucinotta è riuscita a coronare il sogno di vivere coltivando la sua passione per la recitazione, una buona fetta di merito è sicuramente dei genitori: mamma Antonietta e papà Angelo. Entrambi sono stati i primi fan dell’attrice, sempre al suo fianco nel percorso verso le sue agognate ambizioni e sempre attenti nel lasciarla libera di inseguire i propri sogni nel mondo più personale e libero.

Genitori Maria Grazia Cucinotta, l’aneddoto su mamma Antonietta: “Quando avevo 18 anni…”

Come racconta il portale Donna Glamour, il padre di Maria Grazia Cucinotta – Angelo – è venuto a mancare nel 2014, un dolore profondissimo per l’attrice. Per un’intera vita si è dedicato all’attività di postino, per ben 40 anni; prendendosi cura chiaramente di sua figlia e dei 3 fratelli insieme alla moglie Antonietta. La madre dell’attrice è stata oltremodo fondamentale per la carriera di Maria Grazia Cucinotta; fu proprio lei ad infonderle coraggio a 18 anni spronandola a partire per Milano per raggiungere i propri sogni.

Maria Grazia Cucinotta ha spesso raccontato l’amore che la lega ai suoi genitori – Antonietta e Angelo – in particolare, come riporta Donna Glamour, il ‘miracolo’ della sua nascita. “Sono nata all’ottavo mese di gravidanza, i medici avevano dato poche speranze per me e mia madre che aveva già perso due bambini ha fatto un voto a San Antonio chiedendogli di farmi sopravvivere”. In un’intervista per IoDonna l’attrice ha invece raccontato: “Quando avevo 18 anni volevo ridurmi il seno; mi ha salvato mia madre che piangendo mi disse: ‘Ho sbagliato tutto, tu non ti accetti’”.











