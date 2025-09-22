Nuovi pretendenti per Gemma Galgani nel parterre del trono over di Uomini e Donne: ecco chi sono Antonio e Pasquale.

La nuova stagione del trono over di Uomini e Donne, per Gemma Galgani, inizia con il botto. La dama di Torino è immediatamente protagonista della puntata del 22 settembre 2025 con Tina Cipollari che punge subito Gemma. “Sono stata in montagna, in Valle d’Aosta“, svela la bionda opinionista. “Dove c’era Gemma“, commenta Maria De Filippi. “Non ci siamo incontrate ma è come se ci fosse stata”, dice ancora Gemma che confessa di aver ricevuto tante domande su Tina. “Ha lavorato, ha fatto un lavoro dignitoso”, dice ancora Maria De Filippi mentre Gemma spiega di aver aiutato un’amica e di essere stata molto bene.

Nuovo look e nuovo lavoro per Sabrina Zago a Uomini e donne/ "Pronta ad incontrare la persona giusta"

“Peccato, sarei venuta a prendere un aperitivo”, dice ancora la bionda opinionista mentre Maria De Filippi chiama al centro proprio Gemma. La dama, dopo un confronto con Arcangelo, il cavaliere con cui usciva nella scorsa stagione e Marina, torna nuovamente al centro dello studio per conoscere due signori che hanno chiesto di incontrarla per corteggiarla.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 22 settembre 2025/ Dopo addio di Rosario arriva nuovo tronista?

Tutto su Antonio e Pasquale, i cavalieri arrivati a Uomini e Donne per Gemma Galgani

“Sono Pasquale, sono napoletano e un imprenditore nel settore degli occhiali. Amo la vita”, dice il cavaliere che viene immediatamente interrotto da Tina. “Cosa ha detto? E’ un predatore degli occhiali?”, chiede la bionda opinionista. “Tina non ci senti. Ha detto che si chiama Pasquale, viene da Napoli ed è un imprenditore degli occhiali”, risponde Maria De Filippi mentre Pasquale invita Tina a fare una visita per l’udito. “Gemma ti manderà subito via”, dice ancora Tina. “Questa panzerottina come dà fastidio”, dice ancora il cavaliere a cui Tina decide di non replicare – “Voglio rimanere calma ma poi parlasse Brad Pitt, ma ti sei visto allo specchio?”, dice Tina.

Chi è Cristiana Anania, tronista di Uomini e Donne/ Appuntamento al buio in studio: cosa cerca in un uomo

Spazio, poi, ad Antonio: “Vengo da Napoli, non mi sono mai sposato anche se ho una figlia di 32 anni che, il mese prossimo, porterò all’altare. Sono un chimico e e in Italia ho abitato ovunque ma anche all’estero perché lavoravo per una multinazionale”, spiega il cavaliere. Gemma, così, decide di conoscerli.