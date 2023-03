Chi sono Antonio e Vincenzo, i figli di Nino D’Angelo/ Carriera e vita privata

Antonio D’Angelo; la carriera cinematografica del primogenito di Nino D’Angelo e Annamaria Gallo

La carriera ampia e ricca di Nino D’Angelo non necessita di particolari presentazioni; il suo ruolo nel panorama artistico e musicale è senza dubbio tra i più iconici con particolare riferimento al settore tradizionale. Di pari passo ai successi professionali, il cantautore ha costruito negli anni una famiglia felice con Annamaria Gallo, sua compagna e moglie da oltre 40 anni. Insieme hanno dato alla luce due bambini, oggi uomini in carriera cresciuti con i medesimi ideali dei genitori: Antonio e Vincenzo.

Antonio D’Angelo, è il primo figlio nato dal rapporto d’amore tra Annamaria Gallo e Nino D’Angelo. Classe 1979, ha seguito le orme paterne dal punto di vista della passione per il cinema e la produzione cinematografica. Non a caso, dopo una lunga gavetta è oggi un affermato regista e sceneggiatore che vanta diversi progetti anche in ambito teatrale. L’esordio di Antonio D’Angelo risale al 2002 con due cortometraggi dal discreto successo, seguiti da un altro progetto risalente al 2007 che lo ha portato addirittura ad una candidatura al David di Donatello nella categoria dedicata ai registi emergenti.

Per quanto riguarda la vita sentimentale e privata di Antonio D’Angelo – figlio di Annamaria Gallo e Nino D’Angelo – non si conoscono particolari informazioni; è noto che sia sposato ma del suo matrimonio e consorte non sono reperibili ulteriori informazioni. Per quanto riguarda invece il fratello, Vincenzo D’Angelo – nato nel 1983 – il percorso professionale è sfociato in un binario differente da quello del padre. E’ oggi infatti uno stimato giornalista che vanta una collaborazione fissa con la Gazzetta dello Sport.

Vincenzo D’Angelo non condivide con il padre la strada professionale ma li accomuna certamente la passione calcistica; entrambi sono tifosissimi del Napoli e il giornalista ha avuto modo di intervistare proprio il genitore, Nino D’Angelo, in merito a tale aspetto in comune. Come per il fratello Antonio, anche nel suo caso non sono reperibili particolari informazioni di carattere privato e sentimentale, nonostante sia particolarmente attivo sui social, soprattutto su Instagram ma con contenuti prettamente giornalistici.











